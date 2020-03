Schalke verliert U17-Trainer: Frank Fahrenhorst geht

Angedeutet hatte sich der Wechsel schon länger: Der Vertrag von Frank Fahrenhorst als Trainer der U17 des FC Schalke 04 endet am 30. Juni 2020, und bei anderen Vereinen war der Ex-Profi begehrt. Am Dienstagmittag verkündete der 42-Jährige nun: Er wechselt zur neuen Saison in den Süden. Und das hat Gründe.

"Der VfB Stuttgart hat mir eine langfristige, gute Perspektive aufgezeigt - und mir ist wichtig, dass ich auch bei meiner nächsten Station weiterhin Spieler in einem Nachwuchsleistungszentrum bei ihrer Entwicklung fördern darf", sagte Fahrenhorst. Beim VfB Stuttgart übernimmt er die U21 und wird Nachfolge von Paco Vaz, der den VfB im Januar Richtung China verlassen hatte. "Es ist", ergänzt Fahrenhorst, "nach fast zehn ereignisreichen und schönen Jahren auf Schalke für mich an der Zeit, beruflich den nächsten Schritt zu gehen." Die U21 des VfB steht an der Spitze der Oberliga Baden-Württemberg und wird in der kommenden Saison wahrscheinlich in der Regionalliga spielen. "Frank passt sowohl charakterlich als auch fachlich sehr gut zum VfB", sagte Stuttgarts Nachwuchs-Chef Thomas Krücken. Die Vertragsdauer nannte der VfB nicht, lediglich, dass Fahrenhorst "langfristig" unterschrieben hätte.

Ex-Bochumer wechselte 2010 zum FC Schalke 04

Fahrenhorst, der große Teile seiner Profikarriere als torgefährlicher Innenverteidiger beim VfL Bochum verbracht hatte und anschließend bei Werder Bremen zum Nationalspieler wurde, wechselte am 1. Juli 2010 als Spieler vom MSV Duisburg nach Gelsenkirchen und ließ in der U23 seine Karriere ausklingen. Zur Saison 2012/2013 übernahm er das Amt des Co-Trainers bei der U23, zur Saison 2017/2018 wurde er Cheftrainer der U17, die in der Bundesliga West spielt und aktuell auf dem dritten Tabellenplatz steht. Zwischendurch erwarb er in Köln die Fußballlehrer-Lizenz.

Die Königsblauen hegen keinen Groll, dass ihnen ein guter Trainer verloren geht. „Frank hat in den vergangenen Jahren hervorragende Arbeit in der Knappenschmiede geleistet. Wir wünschen ihm, dass er dieses Engagement jetzt auch im Seniorenbereich erfolgreich umsetzen kann“, betont Mathias Schober, der Sportliche Leiter der Knappenschmiede. Und Schalkes Nachwuchs-Direktor Peter Knäbel ergänzt: „Wir wünschen Frank, der seine Trainerlaufbahn geduldig und vorbildlich plant, für seine neue Herausforderung im Seniorenbereich beim VfB Stuttgart alles erdenklich Gute und viel Erfolg."

Fahrenhorst: "Ich bin Schalke dankbar"

Fahrenhorst ist den Schalkern dankbar: „Obwohl ich natürlich noch bis zum Saisonende meine Aufgaben erfüllen werde, bedanke ich mich beim gesamten Verein und bei den Verantwortlichen, die mir den Weg von meiner Spielerkarriere zum Trainerberuf geebnet haben.“

Ein Nachfolger für die U17 steht noch nicht fest.