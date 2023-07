Schalke einig mit PSV Eindhoven: Baumgartl kommt zum Medizincheck

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 verstärkt sich in der Verteidigung. Timo Baumgartl kommt nach den Informationen dieser Redaktion von der PSV Eindhoven.

Die erhoffte Verstärkung für den FC Schalke 04 auf der Position des Innenverteidigers ist zum Greifen nahe, Timo Baumgartl ist im Anmarsch: Der Fußball-Zweitligist hat sich mit der PSV Eindhoven über die Modalitäten zu einem Wechsel des 27-Jährigen geeinigt, schreibt Eindhovens Dagblad, und auch nach Informationen dieser Redaktion soll Timo Baumgartl im Laufe des Mittwochmorgens den Medizincheck in Gelsenkirchen absolvieren. Geht dabei alles glatt, kann die Unterschrift unter den Vertrag gesetzt werden und der Neue gleich zur ersten Einheit auf dem Platz bei Trainer Thomas Reis erscheinen.

Baumgartl macht Medizincheck auf Schalke

Die Verhandlungen mit dem niederländischen Ehrendivisionär hatten sich zuletzt arg hingezogen. Zwar kommt Baumgartl ablösefrei zu Schalke 04, allerdings wollten sich die Eindhovener noch vertraglich ein paar Bonuszahlungen zusichern, mit denen sie bei einer königsblauen Rückkehr in die Bundesliga oder einem Weiterverkauf finanziell profitieren könnten. Bei der PSV gilt Timo Baumgartl deshalb schon als sicherer Abgang, jetzt muss er nur noch den Medizincheck in Gelsenkirchen bestehen. Möglich, dass er dann sogar schon am Freitag (20.30 Uhr) zum Saisonauftakt beim Hamburger SV im Kader steht.

Trainer Thomas Reis hatte dies zwar nach der Generalprobe gegen Twente Enschede am vergangenen Samstag infrage gestellt, weil noch unklar war, ob Timo Baumgartl überhaupt und wenn dann wann zum Schalke-Team stoßen würde. Die schwere Verletzung vom Leo Greiml und der dünne Personalstand in der Abwehrzentrale machten die Verpflichtung aber umso dringender. Greiml fällt wegen eines Kreuzbandrisses lange Zeit aus, deshalb stehen Reis derzeit in Person von Marcin Kaminski, Ibrahima Cissé und Henning Matriciani drei Innenverteidiger zur Verfügung.

Timo Baumgartl zur Saison 2019/20 für die Ablöse in Höhe von 12 Millionen Euro vom VfB Stuttgart in die Niederlande gewechselt. Seitdem kam er beim aktuellen Vizemeister aber nur 21 Mal in der Eredivisie zum Einsatz. Nach nur zwei Jahren verlieh ihn die PSV Eindhoven an Union Berlin. Nach 25 Einsätzen in der ersten Spielzeit für die Köpenicker erzielt Timo Baumgartl Anfang 2022 aber eine erschreckende Diagnose: Hodenkrebs. Wie Dortmunds Sebastien Haller ist er jedoch geheilt, kam deswegen aber nur auf acht Bundesliga-Einsätze in der letzten Saison. Nun will er bei Schalke 04 ein neues Kapitel seiner Karriere aufschlagen.

