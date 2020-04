Schalke verpflichtet U17-Kapitän von Eintracht Frankfurt

View this post on Instagram

Einen Riesen dank an eintrachtfrankfurt für die tolle Zeit, ihr werdet immer einen Platz in meinem Herzen haben. Ich werde wie immer auch in der bevorstehenden Rückrunde alles geben und freu mich zur neuen Saison auf @s04 💙 Ein neues Kapitel beginnt für mich! Ich möchte mich bei meiner Familie bedanken, die mich immer unterstützt hat. Zu guter letzt auch einen Riesen dank an meine Agentur @selected_talents mit @coach_ati und @amrr_st ohne euch wäre das alles nicht möglich gewesen ❤