Schalke-Video: Was bei Schwolow im Training aufgefallen ist

Glesenkirchen. Vor dem Spiel in Freiburg steht Alexander Schwolow besonders im Fokus. Unser Reporter hat den Schalker im Training genauer beobachtet.

Um weiter Chancen auf den Klassenerhalt in der Bundesliga zu haben, braucht Schalke 04 dringend Punkte – auch mal in den Spielen, in denen sie der klare Außenseiter sind. Genau das sind die Gelsenkirchener am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) im Auswärtsspiel beim SC Freiburg.

Schalke-Torwart Alexander Schwolow trifft auf Ex-Klub SC Freiburg

Besonderes Augenmerk liegt vor diesem Spiel auf Torwart Alexander Schwolow – denn der 30-Jährige muss die Nummer eins Ralf Fährmann vertreten und trifft im Breisgau auf seinen Ex-Klub. Zwölf Jahre trug Schwolow das Trikot das SCF und erlebte in Freiburg die bislang erfolgreichste Zeit seiner Laufbahn.

Unser Reporter Robin Haack hat den Torwart am Mittwoch genauer beobachtet – darüber und über die Verletztensituation bei S04 spricht er in unserem neusten Trainings-Update.

