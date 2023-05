Schalke: Vorletzter - jetzt spricht viel gegen Königsblau

Gelsenkirchen. Als Vorletzter geht der FC Schalke 04 in den letzten Spieltag. S04 kam nur zu einem 2:2 gegen Frankfurt, während die Konkurrenz punktete.

Es war Sonntag, 16.01 Uhr, als der FC Schalke 04 über die Sozialen Netzwerke auf einen Termin hinwies: „GEmeinsam in diese wichtige Woche“ schrieben die Schalker, luden zu einer öffentlichen Trainingseinheit an diesem Montag um 15 Uhr ein. 16.01 Uhr, da war alles in Ordnung, in der Live-Tabelle stand Schalke noch auf einem Relegationsplatz. Um 17.20 Uhr war das anders. Der VfB Stuttgart hatte einen 0:1-Rückstand in Mainz in einen 4:1-Sieg verwandelt und Schalke auf den 17. Platz gestoßen. Einen direkten Abstiegsplatz, am vorletzten Spieltag.