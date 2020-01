Schalke: Wagner hält an mutiger Taktik auch in München fest

Am Mittwoch in der Mannschaftsbesprechung stellte Trainer David Wagner vom Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 eine einfache Frage: Wer hat schon einmal gegen Bayern München gewonnen? Sascha Riether, der Teammanager, meldete sich. „Aber der Sascha zählt ja nicht“, sagte Wagner und ergänzte: „Es blieben sonst nicht mehr viele übrig, um ehrlich zu sein.“ Am Samstag könnte es für viele im S04-Team eine Premiere geben, wenn das Team in München antritt (18.30 Uhr/Sky).

Der Tabellenfünfte Schalke tritt beim Tabellenzweiten FC Bayern an - ein Topspiel! Und doch ist - sagt Wagner - die Favoritenrolle klar verteilt. „Ein Punkt wäre für super für uns, gewinnen wäre der Wahnsinn“, sagt er und ergänzt: „Ich werde nicht irgendwelche Parolen oder Ankündigungen tätigen. Das ist, glaube ich, nicht angebracht. Ich kann mir vorstellen, dass es ein gutes Fußballspiel wird. Wir freuen uns wahnsinnig darauf."

Schalke-Trainer Wagner bleibt sich treu

An der mutigen und mitunter riskanten Taktik will Wagner festhalten, auch wenn es gegen den offensivstarken Rekordmeister geht. „Es wäre Schwachsinn, wenn wir jetzt anfangen würden, etwas anders zu machen. Natürlich verschieben sich Pressinglinien oder Räume je nach Gegner. Prinzipiell wollen wir das so handhaben, wie wir das bisher getan haben“, sagt Wagner.

Im Hinspiel erlitten die Königsblauen eine 0:3-Niederlage - seitdem, sagt Wagner, „sind wir als auch die Bayern weitergekommen.“ Alle Tore hatte Robert Lewandowski erzielt. Ein Stürmer, den Wagner gut kennt. Doch ganz besonders achtet er auf Lewandowski nicht: „Der Fokus gilt dem Team des FC Bayern, nicht dem Einzelspieler. Und die Bayern haben nur herausragende Qualität."

Herausragende Qualität, die den Bayern in den vergangenen Jahren einige souveräne Heimsiege gegen S04 bescherte - 3:1 (Februar 2019), 3:0 (März 2017, DFB-Pokal), 3:0 (April 2016), 5:1 (März 2014), 4:0 (Februar 2013), 4:1 (April 2011).