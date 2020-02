Schalke: Wagner spricht über Rückkehr von Sane und Stambouli

Gut 15 Wochen nach seiner beim Spiel in Augsburg erlittenen schweren Knieverletzung hat Schalkes Abwehrspieler Salif Sané bei seinem Comeback eine nächste wichtige Etappe erreicht: Er kann endlich wieder in Fußballschuhen trainieren. Mit einer baldigen Rückkehr in den Spielbetrieb ist aber trotzdem noch nicht zu rechnen. Zuletzt hatte sich Trainer David Wagner bei einem Comeback-Zeitpunkt von Sané und dessen gleichfalls verletztem Abwehrkollegen Benjamin Stambouli auf Nachfrage dieser Redaktion eher verhalten geäußert: „Ich glaube nicht, dass sie im Februar wieder zum Spielen kommen, habe aber große Hoffnung, dass das im März der Fall sein wird.“

Schalke-Trainer Wagner muss „von Woche zu Woche sehen“

Stambouli hatte sich am 26. Oktober im Derby gegen Dortmund (0:0) einen Bruch des Fußwurzelknochens am rechten Fuß zugezogen. Nachdem es zunächst Hoffnungen auf eine Rückkehr kurz vor dem Jahreswechsel gegeben hatte, hatte sich der Heilungsprozess verzögert. Bei Sané verlief bislang alles wie erwartet. Nach seinem am 3. November beim Sieg in Augsburg (3:2) erlittenen Meniskusriss war im Anschluss an die Operation von Beginn an von drei bis vier Monaten Pause die Rede. In dieser Zeitspanne befindet sich Sané aktuell.

Wann das Abwehrduo nun wieder ins Training einsteigen kann, hängt vom weiteren Heilungsverlauf ab: „Wir müssen da im Moment von Woche zu Woche sehen, wie die Jungs auf Belastungssteigerungen reagieren und wie weitere Kontrolluntersuchungen aussehen“, erklärt Wagner. Bei beiden Profis liege Schalke „einigermaßen im Zeitplan“, aber der Trainer gibt auch zu bedenken: „Abschließende Prognosen sind nicht valide, wir müssen weiterhin abwarten."