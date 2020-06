Schalke: Warum Peter Peters nach 27 Jahren geht

Gelsenkirchen. Überraschung beim FC Schalke 04: Der Abgang von Finanzvorstand Peter Peters nach 27 Jahren bei den Königsblauen wirft jede Menge Fragen auf.

Als unsere Redaktion Peter Peters am Freitagabend telefonisch erreichte, saß er gerade zu Hause mit seiner Frau zusammen und gönnte sich nach diesem aufgeregten Tag wenigstens noch ein kleines Bierchen. Am frühen Abend war der FC Schalke 04 mit einer Nachricht an die Öffentlichkeit gegangen, die zu diesem Zeitpunkt keiner erwartet hatte: Peter Peters, der Finanzvorstand, verlässt die Königsblauen zum 30. Juni – ein Hammer für die Fußball-Bundesliga.