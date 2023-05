Schalke: Warum Thomas Reis einen großen Anteil am 2:1-Wahnsinn gegen Werder Bremen hat

Gelsenkirchen. Schalke 04 feierte den 2:1-Erfolg gegen Bremen wie den vollbrachten Klassenerhalt. Doch nun stehen zwei ganz schwere Auswärtsspiele an.

Es sind so viele Bilder, die bleiben von diesem verrückten Fußballabend. Zum Beispiel: Wie Tom Krauß, Michael Frey und Simon Terodde vor der Nordkurve, vor den Fans des FC Schalke 04, stehen und Freudentränen vergießen. Zum Beispiel: Der Jubel von Sepp van den Berg, der bei seinem Comeback nach über sechs Monaten Verletzungspause trifft. Zum Beispiel: Wie Dominick Drexler in der letzten Sekunde lässig mit dem rechten Fuß das Siegtor zum 2:1 (0:1) gegen Werder Bremen schießt. Oder, oder, oder. Es war die nächste Emotions-Explosion in der Geschichte dieses überemotionalen Klubs. Nicht einfach irgendein Sieg, sondern ein denkwürdiger. Aber einer, an dessen Ende die Frage steht: Gibt er den entscheidenden Ruck im Kampf gegen den Abstieg?