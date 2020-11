Schalke: Warum Schöpf wohl für Ludewig ins Team rückt

Nach den Ereignissen der vergangenen Woche hat Trainer Manuel Baum vom Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 nicht mehr viele Alternativen. Drei Spieler sind vorerst oder überhaupt nicht mehr da, sechs weitere verletzt oder erkrankt. Wenn die Königsblauen am Samstag bei Borussia Mönchengladbach (18.30 Uhr/Sky) antreten, stellt sich die Startelf beinahe von selbst auf. Nur für eine Position gilt das nicht. Eine Analyse.

Schalke 04 - Mehr News und Infos:

Es geht um die Position des rechten Verteidigers - ob in einem System mit Dreier- oder Viererkette. Last-Minute-Zugang Kilian Ludewig, der kurz vor dem Ende der Transferperiode aus der englischen zweiten Liga kam, stand seitdem in allen sechs Pflichtspielen in der Startelf - nur einmal, beim 2:2 in Mainz, wurde er in der Schlussphase ausgewechselt.

Schalke-Trainer Baum: "Kili hat extrem viele Kilometer auf dem Tacho"

Nach einem ordentlichen Start wirkte Ludewig zuletzt überspielt und überfordert. Viele Gegner griffen vor allem über seine Seite an, er war von seinen Gegenspielern leicht auszutricksen. "Kili hat extrem viel gespielt", sagte Baum auf Nachfrage dieser Redaktion bei der Pressekonferenz am Donnerstagmorgen, "auch zwischendurch das Pokalspiel gegen Schweinfurt. Und wenn man sich die Werte anschaut, wie viel er rauf- und runterrennt, dazu war er zwischendurch mal leicht erkältet - dann ist klar, dass er extrem viele Kilometer auf dem Tacho hat." Das klingt sehr nach einer Verschnaufpause für den 20-Jährigen.

Doch wer ist die Alternative? Ludewig ist der einzige gelernte Rechtsverteidiger im Kader, die Stammbesetzung der vergangenen Saison ist nicht mehr da. Jonjoe Kenny kehrte zum FC Everton zurück, Daniel Caligiuri wechselte ablösefrei zum FC Augsburg. Dass Schalke "Cali" gehen ließ, ist ein grobes Versäumnis von Sportvorstand Jochen Schneider.

Aushelfen wird nun aller Voraussicht nach Alessandro Schöpf. Der österreichische Nationalspieler hatte das 0:2 gegen Wolfsburg wegen einer leichten Verletzung verpasst, nun ist er einsatzbereit. Und wie Baum sagte: "Er ist auch eine Alternative für die Startelf." Eine optimale Lösung ist das nicht, erst recht keine Alternative für mehrere Wochen oder Monate. Schöpf dürfte also für Ludewig spielen - doch eins ist noch nicht klar: Dreier- oder Viererkette? Das beantwortete Baum am Donnerstag nicht.

Rönnow - Schöpf, Kabak, Nastasic, Calhanoglu - Mascarell, Serdar - Skrzybski, Bozdogan, Raman - Uth.

Schalke-Ersatzspieler

Langer (Torwart), Ludewig, Stambouli, Thiaw, Mendyl, Boujellab, Mercan, Becker, Schuler, Flick, Hoppe, Maden

Es fehlen

Bentaleb, Harit (beide suspendiert), Fährmann, Sané, Oczipka, Matondo, Paciencia, Kutucu (alle verletzt/krank)