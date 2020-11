Schalke: Warum Thiaw links verteidigte - was ist mit Mendyl?

Mönchengladbach. Überraschung in Schalkes Aufstellung: Anstelle des verletzten Bastian Oczipka verteidigte Malick Thiaw auf der linken Seite. Wie kam es dazu?

Dass Bastian Oczipka zum ersten Mal in dieser Bundesliga-Saison ein Spiel des FC Schalke 04 verpassen würde, hatte sich bereits am Dienstagmorgen angedeutet. Während drei Schalke-Spieler auf der Geschäftsstelle eintrafen und aus dem Team entfernt wurden, wurde Oczipka während des Trainings mit einem Golf-Kart vom Rasen gefahren: Der Oberschenkel hatte gezwickt. Ins Training kehrte Oczipka nicht zurück, nicht am Dienstag, auch nicht den Rest der Woche. Trainer Manuel Baum hatte den Einsatz am Donnerstag noch offen gelassen. Doch es klappte nicht. Da blieb die Frage: Wer vertritt den Dauerbrenner?