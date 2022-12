Schalke: Was Danny Latza zum harten Reis-Training sagt

Gelsenkirchen. Bis zu dreimal täglich trainieren die Profis von Schalke 04 aktuell unter Thomas Reis. Kapitän Danny Latza sieht das positiv.

Das Programm, das die Profis von Schalke 04 kurz vor Weihnachten absolvieren, ist knackig. Nach zwei Testspielen in den vergangenen zwei Wochen steht an diesem Donnerstag (19 Uhr) ein weiterer Test beim Drittligisten VfL Osnabrück an.

Noch anstrengender als die Testspiele dürften für die Profis allerdings die Trainingstage am heimischen Berger Feld gewesen sein. Zuletzt ließ Trainer Thomas Reis die Spieler richtig schwitzen. Teilweise standen sogar drei Trainingseinheiten an einem Tag auf dem Programm. „Diese Einheiten tun uns gut“, sagt Kapitän Danny Latza. „So wollen wir unsere Fitness und unser taktisches Verständnis forcieren.“

Schalke-Verteidiger Marcin Kaminski könnte in Osnabrück sein Comeback feiern

In Wien (2:2) und in Split (3:4) waren vor allem in der Offensive schon brauchbare Ansätze zu sehen, in der Rückwärtsbewegung haperte es bei Schalke 04 allerdings noch etwas. Sechs Gegentore in zwei Spielen sind aus Sicht der Gelsenkirchener zu viel. Zum Jahresabschluss in Osnabrück soll das besser werden, wie Latza sagt. „Da wollen wir noch einmal eine gute Leistung zeigen.“

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Für Hoffnung, dass die stark von Ausfällen geplagte Defensive schon bald sicherer steht, könnte etwa Marcin Kaminski sorgen. Der 30 Jahre alte Innenverteidiger könnte an der Bremer Brücke womöglich sein Comeback feiern. Nach einer Schnittverletzung an der Wade, die sich der Pole vor knapp vier Monaten zugezogen hatte, fiel Kaminski lange aus. Sein letztes Pflichtspiel machte er am ersten Bundesligaspieltag in Köln (1:3).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04