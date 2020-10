Schalke: Was Trainer Manuel Baum über Ahmed Kutucu denkt

Eigentlich hatte Ahmed Kutucu eine gute Sommervorbereitung gespielt. Er bekam eine Menge Spielzeit und traf - zum Beispiel beim 1:0-Erfolg des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 im Test gegen Aris Saloniki. Doch als die Bundesliga begann, saß der talentierte Stürmer wieder draußen. In der Gunst von Ex-Trainer David Wagner waren andere Spieler vorn: Zugang Goncalo Paciencia, Leih-Rückkehrer Mark Uth, selbst Oldie-Stürmer Vedad Ibisevic spielte länger. Nach Informationen dieser Redaktion vermisste Kutucu den Rückhalt des Vereins. Zu einem ausführlichen Einzelgespräch mit Wagner sei es nie gekommen, maximal zu kurzen Gesprächen, deren Inhalt über "Du musst mehr machen" nicht hinausgegangen seien. Die Fans schätzen Kutucu sehr - kommt er ins Spiel, geht stets ein Ruck durch Mannschaft und auch die Fankurve - wenn Zuschauer zugelassen sind jedenfalls.

BVB gegen Schalke 04: Alle News und Hintergründe zu Schalke 04

Schalke: Vier Anfragen allein am Deadline Day

Eine temporäre Luftveränderung schien die beste Lösung für den gebürtigen Gelsenkirchener zu sein. Wagner stimmte zu, der Verein stimmte zu, auch Kutucu war dieser Meinung. Anfragen gab es genug, nur der Zeitpunkt des Wechsels war offen. Interessenten gab es genug, nach unseren Informationen fragten allein am "Deadline Day" vier Klubs an, ob eine Leihe möglich wäre - Mainz 05 und Arminia Bielefeld aus der Bundesliga sowie Parma und Sassuolo aus Italien. Er wäre nach der Leihe zu Schalke zurückgekehrt, sein Vertrag gilt noch bis Juni 2022.

Doch nun ist die Transferperiode beendet - und Kutucu ist immer noch da. Ein Grund dafür ist der Trainerwechsel von David Wagner zu Manuel Baum. Der neue Mann hatte ein Einzelgespräch mit Kutucu geführt, wie er dieser Redaktion verriet. "Ich habe ihm gesagt: Ahmed, ich kann mich genau an dein erstes Bundesligaspiel erinnern. Das war zufällig gegen den FC Augsburg, als ich Trainer war. Als er eingewechselt wurde, hat er Betrieb gemacht und war schwer zu greifen. Und dieses Bild habe ich von Ahmed im Kopf. Das möchte ich bei ihm herauskitzeln."

Schalke-Stürmer Kutucu ist türkischer Nationalspieler

Und doch scheinen auch in Baums Gunst momentan Paciencia, Ibisevic und Uth die Nase vorn zu haben. Auch Steven Skrzybski bekam beim 1:1 gegen Union Berlin eine Chance in der Startelf. Der Grund: Kutucu fehlt die Spielpraxis. Sagt auch Baum: "Leider hat er in der türkischen Nationalmannschaft zuletzt keine Minute gespielt. Er braucht jetzt Spielzeit. Ich habe ein gutes Gefühl bei ihm, er gibt Vollgas."

Auch im Derby bei Borussia Dortmund (Samstag, 18.30 Uhr/Sky)? Das sagte Baum nicht.