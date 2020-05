Schalke 04 Schalke: Was Weston McKennie im Training am meisten vermisst

Gelsenkirchen. In Kleingruppen bereiten sich die Schalker auf den Bundesliga-Restart vor. Eine Sache vermisst Weston McKennie im Training dennoch besonders.

Mittelfeldspieler Weston McKennie vom FC Schalke 04 sehnt sich in der Bundesliga-Zwangspause nach Zweikämpfen und Grätschen. „Einfach mal wieder um den Ball fighten, eine Grätsche ansetzen, das fehlt mir schon sehr“, sagte der US-Nationalspieler in einem Interview auf der S04-Vereinshomepage.

Statt intensiver Einheiten, bei denen es laut McKennie im vier gegen vier oder Sieben gegen sieben „immer heiß her“ geht, bereiten sich die Schalker Profis aktuell in Kleingruppen auf einen möglichen Bundesliga-Restart vor. „Ich trainierte derzeit sehr viel, auch zu Hause mit meinen Fitnessgeräten“, sagt der 21-jährige Mittelfeldspieler. „Aber natürlich schalte ich zwischendurch auch immer wieder mal ab. Ich zocke gerne, unter anderem Fortnite und natürlich auch FIFA. Zudem gehe ich gerne mit meinen Hunden spazieren.“

Inzwischen ist es knapp zwei Monate her, dass Schalke und McKennie in einem Pflichtspiel gemeinsam auf dem Feld standen. Durch die derart lange Pause ist es für den US-Amerikaner „gar nicht so einfach“, fit im Kopf zu bleiben. „Aber es ist unsere Aufgabe, fokussiert zu bleiben – auch wenn wir nicht wissen, wann genau wieder Fußball gespielt werden kann. Ich bin auf jeden Fall bereit und habe das Ziel, die Saison erfolgreich abzuschließen“, sagt der bislang letzte Torschütze der Schalker. (fs)