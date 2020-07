Klopp lockt - Schalke droht der Verlust von Ozan Kabak

Gelsenkirchen. Verliert der FC Schalke 04 seinen Abwehrchef? Champions-League-Sieger Liverpool ist ernsthaft an Innenverteidiger Ozan Kabak interessiert.

Weihnachten 2018 erhielt Ozan Kabak ein ganz besonderes Geschenk. Er freute sich so sehr, dass er ein Foto davon bei Instagram postete. Es ging um ein Trikot von Virgil van Dijk, Abwehrspieler des FC Liverpool. „Er ist“, schrieb der damals 18-jährige Kabak, „einer der besten Innenverteidiger der Welt.“ Inzwischen ist Kabak in der Bundesliga bei Schalke 04 beschäftigt – und es könnte sein, dass er bald mit seinem Idol zusammen spielt. Denn der englische Meister hat bei den Königsblauen nach Informationen dieser Redaktion sein Interesse an einem Transfer hinterlegt. Schalke 04 wollte die Personalie, über die zuerst Bild berichtet hatte, auf Anfrage dieser Redaktion nicht kommentieren.