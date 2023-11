Schalke: Wie Schallenberg zu seiner Form zurückfand

Gelsenkirchen. Mittelfeldspieler Ron Schallenberg hat erst unter Trainer Karel Geraerts seine Rolle beim FC Schalke 04 gefunden. Woran das liegen könnte.

Nein, der Start zwischen Ron Schallenberg und Trainer Karel Geraerts war nicht optimal. Als Geraerts die Startaufstellung für sein erstes Spiel beim FC Schalke 04 am 22. Oktober verkündete, da fehlte der Name Schallenberg auf der Tafel. Auf der Bank hatte Schallenberg zuletzt über drei Jahre zuvor gesessen, am 28. September 2020 im Spiel des SC Paderborn gegen den Hamburger SV. Schallenberg blieb 90 Minuten lang auf der Bank, als Schalke mit 0:3 beim Karlsruher SC unterging, seitdem ist er wieder Stammkraft. Ist er der Gewinner unter vielen Verlierern gewesen?