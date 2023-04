Schalke will Moritz Jenz auch im Abstiegsfall halten - "werden alle Optionen prüfen"

Für Bochum und den BVB geht es im Derby um fast alles Am Freitagabend empfängt der VfL Bochum den großen Reviernachbarn Borussia Dortmund zum Derby. Die Ausgangslage ist brisant: Der BVB muss gewinnen, um die Tabellenspitze zu halten, Bochum braucht jeden Punkt im Kampf gegen den Abstieg. Über die Ausgangslage, die Form und die Erwartungen an das Spiel diskutiert Moderator Nils Halberscheidt in der neuen Folge von Fußball inside mit Bochum-Reporter Ralf Ritter und Sportchef Sebastian Weßling.

Gelsenkirchen. Schalke muss den schwierigen Spagat zwischen Abstiegskampf und Aufbruchsstimmung wagen. Was Bernd Schröder über die Finanzen und den Kader sagt.

Schon am Freitag wurde der mobile Rasen der Gelsenkirchener Arena ins Stadion gefahren, Speisen und Getränke wurden angeliefert – Großes steht am Samstag bevor, wenn Schalke 04 auf Werder Bremen (18.30 Uhr/Sky) trifft. Ein Sieg muss her, wenn der Klassenerhalt gelingen soll – die Spieler wissen das, die Fans, der Vorstand. Und so ging es rund um die Arena in den Gesprächen um Aktuelles wie die S04-Aufstellung oder ob die Werder-Topstürmer Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch spielen können.