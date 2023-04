Schalke wird gegen Bremen wohl in der Abwehr umbauen

Gelsenkirchen. Gegen Bremen kann Schalke wieder auf die Stamm-Innenverteidigung zurückgreifen. Außen drohen den Gelsenkirchenern allerdings Ausfälle.

Im Bundesliga-Heimspiel gegen Werder Bremen am Samstag (18.30 Uhr/Sky) kann der FC Schalke 04 aller Voraussicht nach wieder auf Maya Yoshida zählen. Der 34 Jahre alte Innenverteidiger konnte nach seinem Muskelfaserriss im Oberschenkel am Mittwoch erstmals wieder komplett am Mannschaftstraining teilnehmen.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Routinier im so wichtigen Spiel gegen Werder direkt wieder in der Anfangsformation steht. In den vergangenen beiden Partien wurde er jeweils durch Marcin Kaminski ersetzt – dem 31 Jahre alten Polen dürfte nun wieder ein Platz auf der Ersatzbank drohen. Denn auch Moritz Jenz (23) ist derzeit beschwerdefrei und trainiert voll mit der Mannschaft. In den vergangenen Wochen musste die Leihgabe vom FC Lorient im Training regelmäßig kürzertreten, weshalb es ihm etwas an Matchfitness fehlte. So wurde er beim 0:4 in Freiburg wegen Erschöpfung schon zur Pause ausgewechselt. Zumindest in der Innenverteidigung kann Trainer Thomas Reis also aus dem Vollen schöpfen, denn auch Sepp van den Berg (21) und Leo Greiml (21) stehen bereit.

Schalke: Henning Matriciani droht gegen Bremen auszufallen

Offen ist jedoch, ob Verteidiger Henning Matriciani am Samstag spielen kann. Der 23 Jahre alte Verteidiger plagt sich mit muskulären Problemen. Am Dienstag trainierte er deshalb nur individuell in der Athletikhalle, am Mittwoch arbeitete er zumindest wieder leicht auf dem Platz. Zu früh kommt die Partie wohl auch für Cedric Brunner (28), der nach seiner Schulterverletzung aus dem Spiel gegen Hertha BSC (5:2) zwar Fortschritte macht, doch weiterhin nicht am Mannschaftstraining teilnehmen kann.

Da in Brunner und Matriciani zwei Rechtsverteidiger auszufallen drohen, deutet vieles darauf hin, dass Mehmet Aydin in Bremen als Rechtsverteidiger startet. Links dürfte erneut der Finne Jere Uronen (28) beginnen – schon, weil Thomas Ouwejan (26) am Mittwoch krankheitsbedingt nicht trainieren konnte.

