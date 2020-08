Schalke: Würzburg-Boss Magath plant Testspiel-Besuch

Längenfeld. Testspiel Nummer vier: Schalke trifft am Montagabend in Österreich auf die Würzburger Kickers. Wohl unter den Zuschauern: Felix Magath.

Testspiele in der Saisonvorbereitung einer Fußballmannschaft sind wenig aussagekräftig - einen Satz wie diesen sagen fast alle Trainer und Sportchefs von der Bundesliga bis zur Kreisliga C. Auch beim FC Schalke 04 ist das nicht anders. Und doch: Wenn die Königsblauen am Montagabend im Stadion Kematen in Tirol (Anstoß 18 Uhr) auf den Zweitliga-Aufsteiger Würzburger Kickers treffen, schauen Fans und Verantwortliche ganz besonders hin.