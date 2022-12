Schalke: Yoshida ist zurück - und verrät Vertragsdetails

Gelsenkirchen. Maya Yoshida überzeugt mit Japan bei der Fußball-WM. Nun ist er zurück bei Schalke 04 und bereitet sich auf die Bundesliga-Rückrunde vor.

Es ist nicht schwer zu erraten, was zu den ersten Sätzen gehörte, die Maya Yoshida in einer Medienrunde am Freitagvormittag sagte. "Es ist zu kalt hier", sagte der Abwehrchef des Bundesliga-Schlusslichts FC Schalke 04. Seit Donnerstag trainiert er wieder bei den Königsblauen, nachdem er mit der japanischen Nationalmannschaft im WM-Achtelfinale in Katar erst im Elfmeterschießen an Kroatien gescheitert war. Da war es rund 35 Grad wärmer.