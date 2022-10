Schalke: Zalazar-Aus könnte Mollet Kaderplatz bringen

Spitzenspiel zwischen Dortmund und Bayern. Kellerduell zwischen Schalke und Leverkusen. Harte Aufgaben für die beiden Pottvereine. An der Tabellenspitze geht es für Dortmund gegen Bayern darum, dass nicht wieder die berühmte M-Frage gestellt werden muss. Maloche kann Schalke. Aber reicht die Qualität auch für einen Sieg gegen Leverkusen? Das sind die Themen der aktuellen Folge, in der Moderator Nils Halberscheidt mit BVB-Reporter Marian Laske und WAZ-Sportchef Peter Müller spricht.

Gelsenkirchen. Von den 14 Schalke-Zugängen konnte Florent Mollet am seltensten zeigen, was er kann. Zuletzt saß er nur auf der Tribüne. Ändert sich das?

Diesen Wechsel hatten sich alle Beteiligten ganz anders vorgestellt. Florent Mollet, 30 Jahre alt, gestandener Fußballprofi mit der Erfahrung von 173 Erst- (28 Tore) und 111 Zweitligaeinsätzen (15 Tore) in Frankreich, wollte im Ausland Fuß fassen. Der FC Schalke 04, Bundesliga-Aufsteiger, dachte, ein Schnäppchen gemacht zu haben. Für rund 500.000 Euro holte S04 den offensiven Mittelfeldspieler vom HSC Montpellier. Nach neun Pflichtspielen lautet Mollets traurige Bilanz aber: viermal eingewechselt, zweimal nur auf der Bank, dreimal sogar nur auf der Tribüne. Von den 14 Zugängen konnte er am seltensten zeigen, was er kann - die Talente Justin Heekeren, Leo Greiml und Ibrahima Cissé kamen immerhin in der U23 zum Einsatz.