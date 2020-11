Gelsenkirchen. Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 steckt in einer schweren Krise. Das Training am Sonntag wird aufgrund eines internen Vorfalls abgebrochen.

Seit 24 Bundesliga-Spielen wartet der krisengebeutelte Bundesligist FC Schalke 04 auf einen Sieg, durch den überraschenden 3:1-Auswärtssieg des FSV Mainz 05 in Freiburg folgte am Sonntag der Absturz auf den letzten Tabellenplatz. Wie sehr der sportliche Misserfolg am Nervenkostüm von Spielern und Verantwortlichen zehrt, zeigte die Trainingseinheit der Reservisten am Tag nach der 0:2-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg. Nach Informationen dieser Redaktion wurde das Training nach einem Streit zwischen Schalkes Co-Trainer Naldo (38) und Stürmer Vedad Ibisevic abgebrochen. Zuerst hatte Sky über den Vorfall berichtet.

Schalke: Teamkollegen trennen Naldo und Ibisevic

Nach einer Ansprache Naldos gerieten der Brasilianer und Sommer-Neuzugang Ibisevic aneinander. Teamkollegen mussten einschreiten, um beide zu trennen und eine mögliche Eskalation zu verhindern. Zu Handgreiflichkeiten kam es nicht. Der FC Schalke 04 wollte sich am Montag auf Nachfrage dieser Redaktion nicht zum Zwischenfall auf dem Trainingsplatz äußern.

Naldo hatte seine Spielerkarriere vor sechs Wochen beendet und wurde bei seinem Ex-Klub Schalke 04 als Co-Trainer des neuen Trainers Manuel Baum eingestellt. Auf dem Papier ist er kein Co-Trainer, dafür fehlen ihm die notwendigen Trainerlizenzen - für die Mannschaft aber soll der ehemalige Abwehrchef aufgrund seiner Erfahrung und seines Ansehens bei den Fans von enormer Bedeutung sein. Das zumindest erhoffen sich die Schalker Verantwortlichen von ihm. "Die erste Woche war nicht so einfach, die Stimmung war nicht gut. Ich versuche jeden Tag sehr positiv in der Kabine zu sprechen, das ist eine von meinen Aufgaben", hatte Naldo in der vergangenen Woche gesagt.