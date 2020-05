Schalkes erstes Geister-Heimspiel sonntags um 13.30 Uhr

Gelsenkirchen. Die DFL hat drei weitere Spieltage zeitgenau angesetzt. Das Schalker Heimspiel gegen Augsburg findet an einem Sonntag um 13.30 Uhr statt.

Das erste Geister-Heimspiel von Schalke 04 steigt an einem Sonntag zur Mittagszeit um 13.30 Uhr in der Arena. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am Donnerstag die zeitgenauen Ansetzungen für die Spieltage Nummer 27 bis 29 bekanntgegeben – also für die drei Spiele nach dem Derby am kommenden Samstag (26. Spieltag).

Danach spielt Schalke am 27. Spieltag zu einer Uhrzeit, an der die Königsblauen in der Bundesliga noch nie antreten mussten: Das Heimspiel gegen den FC Augsburg wird am Sonntag, den 24. Mai, um 13.30 Uhr angepfiffen. In normalen Zeiten würde man sagen: vom Kirchgang direkt in die Arena.

Schalke an einem Mittwochabend in Düsseldorf

In der folgenden Englischen Woche (28. Spieltag) muss Schalke dann am Mittwoch, den 27. Mai, bei Fortuna Düsseldorf antreten. Anstoß ist um 20.30 Uhr. Abgeschlossen wird diese Englische Woche für Schalke dann mit dem Heimspiel drei Tage später gegen Werder Bremen (Samstag, 30. Mai, 15.30 Uhr).

Noch nicht terminiert wurden die Spieltage 30 bis 32. Diese Ansetzungen sollen voraussichtlich in der kommenden Woche bekanntgegeben werden. Am 33. Spieltag (Schalke – Wolfsburg am 20. Juni) und am 34. Spieltag (Freiburg – Schalke am 27. Juni) sollen wie gewohnt alle Spiele am Samstag um 15.30 Uhr ausgetragen werden. (MH)