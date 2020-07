Foto: Pool / Ronald Wittek/Pool via Getty Images

Schalke Schalkes Generalprobe am 5. September gegen VfL Bochum

Gelsenkirchen. Schalke und der VfL Bochum treffen sich am 5. September zu einem Testspiel in Gelsenkirchen. Es ist die Generalprobe vor dem Pflichtspiel-Start.

Schalke 04 wird seine Generalprobe vor dem Pflichtspiel-Start der neuen Saison in diesem Sommer zu Hause gegen den VfL Bochum absolvieren. Der Revier-Nachbar kommt am 5. September um 15.30 Uhr zu einem Testspiel nach Gelsenkirchen. Ob die Partie in der Arena ausgetragen wird oder möglicherweise auf einem der anderen Plätze auf dem Vereinsgelände, steht noch nicht fest. Dies hängt hängt auch vom Verlauf der Corona-Pandemie ab.

Ob Zuschauer dabei sind, steht noch nicht fest

Nach Schalker Angaben hängt davon auch ab, ob für dieses Testspiel Zuschauer zugelassen werden können. Wie alle weiteren Testspiele in der Vorbereitung wird auch die Partie gegen den VfL Bochum aber auf jeden Fall im kostenlosen Schalker Live-Stream zu verfolgen sein.

Schalkes Vorbereitung endet damit ebenso mit einem Testspiel gegen einen Zweitligisten, wie sie beginnt: Am Sonntag, 9. August, ist der Zweitligist VfL Osnabrück im Rahmen des Kurz-Trainingslagers in Herzlake der erste Gegner. Ebenso wurde bereits für den 2. September eine Partie gegen Drittligist Viktoria Köln vereinbart.

Für die übrigen fünf Testspiele sind die Schalker Gegner noch nicht offiziell benannt. Es steht lediglich der Plan fest, dass die Königsblauen insgesamt acht Testspiele absolvieren wollen – darunter auch drei während des Trainingslagers in Längenfeld/ Österreich vom 21. bis 29. August. Das erste Pflichtspiel findet zwischen dem 11. und 14. September im DFB-Pokal statt. (MH)