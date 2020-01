Gelsenkirchen. Amine Harit (22), der marokkanische Mittelfeld-Mann des FC Schalke 04, erzählt, wie die Geburt seiner Tochter Alijah sein Leben verändert hat.

Schalkes Harit: Kein Recht mehr, mir Fehltritte zu erlauben

Nach einer ausgezeichneten Hinrunde mit sechs Toren und vier Vorlagen hat Amine Harit wegen seiner Oberschenkel-Beschwerden den Rückrunden-Start gegen Borussia Mönchengladbach verpasst und auch am Dienstag beim Training des FC Schalke 04 gefehlt. Ob die Zeit zur Genesung für den 22-jährigen Marokkaner bis zur Partie am Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim FC Bayern München reichen wird?

Nach seiner starken ersten Saison bei den Königsblauen hatte Amine Harit reichlich Probleme – nicht nur auf dem Fußball-Platz. Er war in seiner Heimat im Sommer 2018, am 29. Juni, in einen Verkehrsunfall verwickelt, bei dem ein 28-jähriger Mann starb. „Das war der schlimmste Moment in meinem Leben“, sagt Amine Harit im Interview mit dem Schalker Kreisel. Er ist damals zu vier Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden und hat eine Geldstrafe in Höhe von 8600 Dirham (knapp 780 Euro) auferlegt bekommen. „Ich wünschte, ich könnte ihn ungeschehen machen. Vor allem tut es mir von Herzen für die Hinterbliebenen leid. Diese Tragödie wird sie und mich immer begleiten. Ich habe versucht, irgendwie damit umzugehen, aber leicht fiel es mir nicht.“

Geburt Alijahs: „Der schönste Moment in meinem Leben“

Was folgte, ist bekannt: eine Schalker Saison 2018/19, die fast mit einem Desaster geendet hätte. Und Amine Harit scheiterte bei dem Versuch, so zu sein wie vorher. „Es war sehr schwer, wieder Fuß zu fassen“, sagt er. „Ich hatte das große Glück, meine Eltern und meine Frau an meiner Seite zu wissen, die mir in dieser Zeit geholfen haben. Die Familie wirkt wie ein Schutzschild.“

Klar: Diese unschöne Erinnerung wird Amine Harit wohl immer bleiben. Inzwischen aber ist der Mittelfeld-Mann auf Schalke wieder das, was er schon in seiner ersten Saison gewesen ist: ein Fußball-Ass, das Sportvorstand Jochen Schneider im Dezember bekanntlich mit einem Arbeitspapier bis 2024 ausgestattet hat. Doch nicht nur diese Vertragsverlängerung hat das Jahr 2019 für Amine Harit besonders schön gemacht. Vor allem war es im Mai die Geburt seiner Tochter Alijah. „Der schönste Moment in meinem Leben“, wie er sagt. „So eine Erfahrung regelt bestimmte Dinge von ganz alleine. Die Geburt wirkte wie ein Radiergummi, der den ganzen Mist aus der Vergangenheit gelöscht hat. Ich habe meine Leben geordnet.“ Und er zieht daraus auch reichlich Motivation. „Ich habe kein Recht mehr, mir Fehltritte zu erlauben, weil ich weiß, dass auch das Leben meiner Familie davon beeinflusst wird“, sagt er.

Schalkes Amine Harit träumt von der Champions League

Ein ganz entscheidender Faktor, dass es in dieser Saison bislang so gut funktioniert, ist für Amine Harit Cheftrainer David Wagner. „Vom ersten Moment an ist es sehr gut gelaufen“, erzählt Amine Harit. „Er hatte eine klare Meinung von dem, was er von jedem Spieler erwartet, und das hat er auf den Tisch gelegt. Auch im Management und im gesamten Verein haben sich entscheidende Dinge geändert. Das führt dann dazu, dass plötzlich alles wieder positiv ist.“

Und wohin führt dieses Positive noch? „Mein Wunsch ist es“, sagt Amine Harit, „dass wir am Ende der Saison vielleicht tatsächlich einen Platz erreichen, der die Qualifikation für die Champions League bedeutet. Aber mir ist bewusst, dass ein schwieriger Weg vor uns liegt.“ (AHa)