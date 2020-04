Schalkes Kabak nennt Zeitplan für die Rückkehr auf den Platz

Gelsenkirchen. Schalkes bester Abwehrspieler will in zwei bis drei Wochen mit der Mannschaft trainieren. Bei einer Saison-Fortsetzung kann er noch spielen.

Schalkes derzeit noch verletzter Abwehrspieler Ozan Kabak hat einen Zeitplan für seine Rückkehr auf den Fußballplatz genannt. „Wenn alles gut läuft, werde ich in zwei bis drei Wochen bereit sein“, sagte der türkische Nationalspieler im Interview mit den Schalker Vereinsmedien. Übersetzt heißt das: Sollte die Bundesliga-Saison im Mai mit Geisterspielen fortgesetzt werden können, kann Schalke im Endspurt wieder mit dem Innenverteidiger planen.

Kabak liegt beim Comeback über dem Plan

Kabak hatte sich am 29. Februar beim Spiel in Köln nach einem Sturz eine schweren Lendenwirbelverletzung zugezogen – „der Knochen war an drei Stellen gebrochen“, berichtet er nun. Damals stand eigentlich fest, dass die Saison für Schalkes aktuell notenbesten Spieler gelaufen ist, doch durch die Corona-Pause und den Heilungsverlauf hat sich die Situation geändert. Kabak liegt über dem Plan: „Jeder hat gesagt, dass ich mich besser und schneller erholt habe.“

Nach sechs Wochen war der Bruch verheilt

Nachdem der im Sommer vom VfB Stuttgart gekommene Profi den ersten Teil seiner Reha in der Türkei absolviert hat, befindet er sich nun wieder auf Schalke im Aufbautraining. Der Bruch ist nach Auskunft der Mediziner nach sechs Wochen komplett abgeheilt, weshalb er die Belastungen nun weiter steigern kann. Noch trainiert auch Schalkes Mannschaft nur in Gruppen, aber Kabak prognostiziert: „Ich hoffe, dass ich in zwei bis drei Wochen auch wieder fit sein werde und mit dem Team zusammen die Einheiten absolvieren kann.“ Dann müsse man sehen, was noch möglich ist

Training mit Schutzmaske

Der 20-Jährige lebt momentan allein in Gelsenkirchen – seine Mutter und seine Geschwister, die ihn sonst oft besuchen, befinden sich aufgrund der Corona-Pandemie in der Türkei. Natürlich, gesteht er, werde ist für ihn ab und zu auch „langweilig“. Aber Kabak hält sich an alle verordneten Maßnahmen – schon allein, um andere Menschen nicht zu gefährden. Er versucht so gut wie möglich, mit den Bedingungen klarzukommen: sein Training absolviert er derzeit mit Schutzmaske und Handschuhen. (MH)