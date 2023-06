Schalkes Matriciani steht im vorläufigen Aufgebot für U21-EM - Moukoko auch dabei

Essen. Henning Matriciani darf auf die Teilnahme bei der U21-EM in Rumänien und Georgien hoffen. Der Schalke-Profi steht im vorläufigen Aufgebot.

Mit Youssoufa Moukoko an der Spitze zur Mission Titelverteidigung: Die deutsche U21 wird auch mit drei A-Nationalspielern zur Europameisterschaft (21. Juni bis 8. Juli) in Rumänien und Georgien reisen. Das ergab die erweiterte Kadernominierung von Trainer Antonio Di Salvo am Freitag. Von Schalke 04 sind Henning Matriciani und Tom Krauß nominiert, vom VfL Bochum ist Patrick Osterhage dabei.

„Zwei Jahre lang haben wir gemeinsam mit den Spielern, dem Trainerteam und Staff auf dieses Turnier hingearbeitet, die Vorfreude ist riesig“, sagte Di Salvo vor seiner ersten EM als Cheftrainer: „Nun geht es darum, die Mannschaft, auf die ich mich wahnsinnig freue, Schritt für Schritt und über viele Trainingseinheiten in die bestmögliche Verfassung zu bringen.“

26 Spieler treten zunächst am 10. Juni die Reise ins Trainingslager nach Prad in Italien an, vor Ort wird es zwei Testspiele gegen eine Südtirol-Auswahl und gegen die Schweizer U21 geben. In den Südtiroler Alpen wird am 14. Juni auch der finale 23-Mann-Kader bekannt gegeben, am 18. Juni fliegt die Auswahl nach Georgien.

Kevin Schade soll nachreisen

„Sie haben einen sehr guten Kader zur Verfügung, wir drücken die Daumen“, sagte Bundestrainer Hansi Flick, der auch Kevin Schade (FC Brentford) in seinen Kader für das kommende Länderspiel-Triple berufen hat. Der 21-Jährige soll nach dem Friedensspiel gegen die Ukraine (12. Juni) aber bereits ins Trainingslager der U21 nachreisen.

Moukoko, Schade und Josha Vagnoman (VfB Stuttgart) sind die A-Nationalspieler im Kader. „Wir sind froh, die drei Jungs als wichtige Säulen für die EM zurück im Team zu haben“, sagte Di Salvo. Verzichten muss er hingegen auf Armel Bella Kotchap (FC Southampton) und Felix Nmecha (VfL Wolfsburg), die wegen Verletzungen absagen mussten. Neu dabei ist der 18 Jahre alte Angreifer Nelson Weiper vom FSV Mainz 05.

Das erste EM-Spiel bestreitet die DFB-Auswahl am 22. Juni in Kutaissi gegen Israel. Die weiteren Vorrundenspiele in der Gruppe C gegen Tschechien (25. Juni) und England (28.) finden in Batumi statt, dort wird das Team auch sein Hauptquartier aufschlagen. Auch das mögliche Halbfinale und Finale werden in der Stadt am Schwarzen Meer ausgetragen, Reisestress bleibt dem Team erspart.

Der erweiterte Kader im Überblick:

Tor: Noah Atubolu (SC Freiburg), Christian Früchtl (Austria Wien), Nico Mantl (Aalborg BK)

Abwehr: Maximilian Bauer (FC Augsburg), Jordan Beyer (Burnley FC), Yann-Aurel Bisseck (Aarhus GF), Marton Dardai (Hertha BSC), Kilian Fischer (VfL Wolfsburg), Henning Matriciani (FC Schalke), Luca Netz (Borussia Mönchengladbach), Kenneth Schmidt (SC Freiburg), Josha Vagnoman (VfB Stuttgart)

Mittelfeld/Angriff: Faride Alidou (Eintracht Frankfurt), Denis Huseinbasic (1. FC Köln), Yannik Keitel (SC Freiburg), Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt), Tom Krauß (FC Schalke), Eric Martel (1. FC Köln), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), Jessic Ngankam (Hertha BSC), Patrick Osterhage (VfL Bochum), Kevin Schade (FC Brentford), Angelo Stiller (TSG Hoffenheim), Jan Thielmann (1. FC Köln), Nelson Weiper (FSV Mainz 05), Noah Weißhaupt (SC Freiburg)

