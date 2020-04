Schalkes Miranda: Zum Glück gibt’s einen Landsmann

Gelsenkirchen. Schalkes junger Spanier Juan Miranda (20) vermisst aktuell seine Eltern, die in Sevilla leben. Trotzdem kommt er in Deutschland gut zurecht.

Familie, Freunde und die spanische Küche: Das sind die Dinge, die Schalkes spanischer Linksverteidiger Juan Miranda beim Leben in Deutschland am meisten vermisst. Derzeit telefoniert der 20-Jährige nahezu täglich mit seinen Eltern, die in Sevilla aufgrund der Corona-Pandemie unter großen Einschränkungen leben: „Man darf nur vor die Tür, wenn man zur Apotheke und zum Supermarkt muss“, berichtet Miranda im Interview auf Schalke04.de und betont: „Diese Beschränkungen sind zwar hart, aber sehr wichtig.“ Miranda hofft, dass ihn seine Eltern bald wieder in Gelsenkirchen besuchen können.

Der Dank an Schalke-Kapitän Mascarell

Sein wichtigester Ansprechpartner auf Schalke ist Kapitän Omar Mascarell, der ebenfalls Spanier ist – Miranda empfindet das als großes Glück: „Er ist nicht nur ein großartiger Kapitän, sondern auch ein toller Mensch. Nicht zuletzt dank Omar ist es mir schnell gelungen, mich zurechtzufinden.“ Zudem nennt er auch den Integrations-Beauftragten Massimo Mariotti.

Indes will sich Juan Miranda möglichst schnell auch auf Deutsch verständigen können: „Die Sprache ist nicht ganz einfach. Aber ich bin fleißig und habe mit Bodo Menze einen tollen Lehrer.“ Den Deutsch-Unterricht absolviert er zusammen mit Jonjoe Kenny, Rabbi Matondo und Jean-Clair Todibo. Auch Omar Mascarell und Benjamin Stambouli haben schon Unterricht von Menze bekommen.

Miranda, der noch bis Sommer 2021 vom FC Barcelona an Schalke ausgeliehen ist, ist mit dem Leben in Deutschland zufrieden: „Mir geht es sehr gut.“ Und was das Essen betrifft, hilft ihm die Currywurst über das Entbehren der spanische Küche hinweg. „Sehr lecker“, findet Miranda.