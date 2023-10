Nach dem 3:2-Sieg gegen Hannover 96 war die Erleichterung auf Schalke groß. Aber das heißt noch nicht, dass bei S04 schon wieder alles gut ist. Was noch fehlt, wie es jetzt weitergeht: Darüber diskutieren die Schalke-Experten Andreas Ernst und Robin Haack mit Matthias Heselmann von der WAZ Gelsenkirchen.

FC Schalke 04 Schalkes Not auf der rechten Seite - Hechelmann macht dicht

Gelsenkirchen. Holt Schalke noch einen Schienenspieler für die rechte Seite? Sportdirektor André Hechelmann ließ sich am Samstag nicht in die Karten schauen.

Viel Kritik hatte André Hechelmann in den vergangenen Wochen einstecken müssen - weil die meisten seiner Sommer-Zugänge nicht überzeugten, weil er sich mit klaren Aussagen in der Öffentlichkeit stets stark zurückhielt. Von triumphalen Na-siehste-Sätzen war der Sportdirektor des Zweitligisten FC Schalke 04 nach dem 3:2 (1:0) über Hannover 96 dennoch weit entfernt. "Das tut uns allen unfassbar gut. Die Jungs haben sich das verdient, die Fans haben sich das verdient. Alle haben an einem Strang gezogen", sagte Hechelmann.