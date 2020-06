Schalke Schalkes Pläne: So funktioniert die Gehaltsobergrenze

Gelsenkirchen. Die vom FC Schalke 04 geplante Gehaltsobergrenze für neue Spieler wird gerade heftig diskutiert. Am Dienstag segnet sie der Aufsichtsrat ab.

Die Spieler des FC Schalke 04 verabschieden sich an diesem Dienstag in den Sommerurlaub. Wann sie wiederkommen, ist noch unklar: Der Saisonstart ist noch nicht terminiert, ebenso der Beginn der Vorbereitung. Die Verantwortlichen der Königsblauen aber können sich noch nicht an den Strand legen. Der Vorstand plant etwas, das bundesweit für Aufsehen sorgt: eine Gehaltsobergrenze. Kein Spieler, der ab sofort auf Schalke unterschreibt, soll mehr als 2,5 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Schalke muss sparen.