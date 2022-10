Schalke-Straßenkicker Dominick Drexler: "Ich liebe diesen Verein"

Gelsenkirchen. Dominick Drexler ist einer der wenigen Gewinner in dieser Saison bei Schalke 04. Drei Tage nach dem 2:3 gegen Augsburg redete er Klartext.

Gut schlafen konnte Dominick Drexler in der Nacht von Sonntag auf Montag nicht. Beide Tore hatte er bei der 2:3-Niederlage des FC Schalke 04 gegen den FC Augsburg vorgelegt, und doch ärgerte ihn die vermeidbare Pleite sehr. "Ich bin 32 Jahre alt, ich liebe es, für diesen Verein zu spielen, er ist weltweit der achtgrößte im Zuschauerzuspruch, wie ich gelesen habe", sagte Drexler am Mittwoch in einer Medienrunde. "Aber wenn ich in Überzahl 2:3 gegen Augsburg verloren habe, dann schlafe ich nur drei Stunden. Dann bin ich richtig, richtig unglücklich." Drexler gehört zu den Führungsspielern der Königsblauen. Einer, der sich über die andeutende Krise eine Menge Gedanken macht.