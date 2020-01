Fuente Alamo. Wie geht es im Schalke-Tor weiter, wenn Alexander Nübel geht? Schalke sieht sich nicht unter Druck, da Ralf Fährmann aus Norwich zurückkehrt.

Schalkes Torwart-Frage: Fährmann ist "total willkommen"

Erst ein deutsches Torwart-Talent vom 1. FC Köln, jetzt ein belgischer Keeper vom RSC Anderlecht: Schalke wird nach dem feststehenden Sommer-Abgang von Alexander Nübel jetzt mit allen möglichen Torhütern in Verbindung gebracht. Dran ist an den Meldungen aber bisher nichts. Ein Interesse an Kölns U 23-Keeper Julian Krahl hat Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider bereits klar dementiert („eine Ente”), und auch die Spur zu dem 26 Jahre alten Belgier Hendrik van Crombrugge ist nach WAZ-Informationen alles andere als heiß. Dies sei nicht mehr als ein Stochern im Nebel, heißt es von Seiten der Königsblauen im Trainingslager im spanischen Fuente Alamo. Die belgische Zeitung „Het Nieuwsblad” hatte den Anderlecht-Torwart auf die S04-Liste gesetzt.

Fährmann steht auf Schalke bis Sommer 2023 unter Vertrag Schalke sieht sich für die kommende Saison bei der Besetzung der Torwart-Position bisher überhaupt nicht unter Druck. Denn: Im Sommer kehrt ja zunächst einmal Ralf Fährmann (31) nach seiner Leihe zu Norwich City zu den Königsblauen zurück. Der langjährige Stammkeeper und ehemalige S04-Kapitän hat in Gelsenkirchen noch einen Vertrag bis Sommer 2023. In einem Torwart-Team mit Markus Schubert sieht sich Schalke da im Moment gut aufgestellt. „Wir haben mit Schubi und Ralf Fährmann zwei herausragende Torhüter unter Vertrag. Das ist das Einfachste, was zu lösen ist”, erklärt Trainer David Wagner auf Nachfrage der WAZ. FC Schalke 04 Schalke 04 - Alle News rund um den Fußball-Bundesligsten Dass Fährmann bei Norwich City nur Torwart Nummer zwei hinter dem Niederländer Tim Krul ist, ändert daran nichts. „Zu 100 Prozent” sei Fährmann in der nächsten Saison auf Schalke willkommen, versichert Sportvorstand Jochen Schneider. Sein Trainer sieht es ebenso: „Ralf ist total willkommen. Wenn wir über den Sommer hinaus nachdenken, müssen wir uns da nullkommanull Gedanken machen.” Schalke: Schubert hat alle Chancen zu zeigen, was er kann Was allerdings nicht automatisch bedeutet, dass Schalke nicht doch noch einen weiteren Torhüter verpflichten wird. Aber zunächst einmal hat Markus Schubert alle Chancen zu zeigen, was er kann. Dieses Schalke-Talent erinnert an den jungen Joel Matip

