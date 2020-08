Schalkes Torwart-Roulette: Fährmann ist der große Gewinner

Gelsenkirchen. Nach der Absage von Alexander Schwolow bemüht sich Schalke nicht intensiv um einen neuen Torwart. Es schlägt die Stunde von Ralf Fährmann.

Die Mitspieler hatten Benjamin Stambouli (29) sehr vermisst. Schon in den sozialen Netzwerken gab es kaum einen, der den Verteidiger nach dessen Vertragsverlängerung an diesem Dienstag nicht mit einem königsblauen Herzen begrüßt hätte. Am Mittwoch kehrte der Franzose nun ins Mannschaftstraining des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 zurück - die positivste Nachricht des Tages. Doch die großen Diskussionen drehen sich weiter um die Torwart-Frage. Am Dienstag wurde bekannt, dass Schalke Wunschkandidat Alexander Schwolow nicht verpflichten kann - der 28-Jährige wechselt vom SC Freiburg zu Hertha BSC. Nun stehen drei Torhüter unter Vertrag, die wissen, dass ihnen der Stammplatz ursprünglich nicht unbedingt zugetraut wurde. Wie passt das zusammen?