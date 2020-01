Lippstadt. Die U-23-Mannschaft von Schalke 04 verliert gegen Lippstadt ihr erstes Pflichtspiel 2020 mit 0:2, auch weil das Team viele Chancen auslässt.

Schalkes U23 verpatzt den Start ins Regionalligajahr 2020

Es läuft die 68. Minute in der Liebelt-Arena in Lippstadt, als Fatih Candan nach einem Pass von Sandro Plechaty die ausgezeichnete Möglichkeit hat, für die U-23-Fußballer des FC Schalke 04 zu treffen. Doch er scheitert an Christopher Balkenhoff, am Torwart des SV Lippstadt 08, der in dieser Szene zu seiner einzigen Parade in diesem Spiel gezwungen wird. Und auf der Tribüne fordern die SVL-Fans: „Gerald, zieh dich um!“ Ob’s geholfen hätte? Jedenfalls sieht der Teammanager der königsblauen U23 einen missglückten Start ins Regionalliga-Jahr 2020, eine 0:2 (0:1)-Niederlage.

Schalkes U23 startet mit drei Neuzugängen

Trainer Torsten Fröhling war nach dem Schlusspfiff etwas ratlos. Wieder einmal. Er sprach von den schwierigen Platzverhältnissen, bei denen beide Teams ein gutes Spiel abgeliefert hätten. „Sehr viel Kampf, sehr viel Laufbereitschaft“, sagte der 53-jährige Fußball-Lehrer, der alle drei Neuen – Bastian Fröhlich, Calvin Brackelmann und Luca Schuler – in seiner Startelf aufgeboten hatte. In dieser sollte eigentlich auch Timo Becker stehen, der Innenverteidiger, der dann aber doch mit den Profis zum Bundesliga-Spiel beim FC Bayern München musste.

„Der einzige Vorwurf, den ich meiner Mannschaft machen kann, ist, dass wir nicht schießen, dass wir keine Tor machen“, sagte Torsten Fröhling. Es war so: Den Schalker U-23-Kickern, die die ersten 25 Minuten bis zum überraschenden 1:0 der Lippstädter durch Kapitän Janik Brosch, dessen Schuss unhaltbar für Sören Ahlers abgefälscht worden war, klar dominiert hatten, fiel vor dem Tor Christopher Balkenhoffs nicht sehr viel ein. Und wenn es doch einmal so war, vergaßen sie, richtig zu Ende zu denken.

Eine Mischung aus Schusselig- und Dusseligkeit

So hätte das Fröhling-Team vor 747 Zuschauern nur acht Minuten nach dem 0:1 schon ausgleichen können, aber Jason Ceka spielte in sehr aussichtsreicher Schussposition einen sehr schlechten Pass auf Fatih Candan, den dieser niemals hätte erreichen können. Diese Szene war nur ein Beispiel dafür, dass die Schalker auf dem Rasen regelmäßig eine Mischung aus Schusselig- und Dusseligkeit präsentierten.

Es hatte den Anschein, als wären die Königsblauen ewig damit beschäftigt gewesen, den Rückstand so richtig zu verdauen. Wirkliche Torchancen spielten sie sich bis auf das dicke Ding, das Fatih Candan hatte, nicht heraus. Obwohl sie gegen die defensiv ausgerichteten Lippstädter auch im zweiten Abschnitt das tonangebende Team gewesen waren. „Wir machen es uns selbst schwer, wir belohnen uns nicht“, meinte Trainer Torsten Fröhling. „Und das ist etwas, was in dieser Saison langsam ein bisschen nervt. Dass wir so schlecht abschließen.“

In der Nachspielzeit fiel dann die Entscheidung: Henning Matriciani ließ Schalkes neuen Innenverteidiger Calvin Brackelmann stehen, bediente Yannick Albrecht, und dieser hatte wenig Mühe, zum 2:0 für Lippstadt zu vollenden. „Ich bin richtig, richtig glücklich, zu null gewonnen zu haben“, sagte SVL-Trainer Felix Bechtold, „und total kaputt. Und ich glaube, die Mannschaft ist es auch.“ Der 28-Jährige freute sich vor allem deshalb, weil sein Rezept, aus einer guten Organisation heraus kompakt zu agieren, aufgegangen war. Torsten Fröhling hatte auch ein Rezept dabei gehabt, das aber im Strafraum überhaupt nicht wirkte. Wieder einmal.

Tore: 1:0 Janik Brosch (25.), 2:0 Yannick Albrecht (90.+2).

FC Schalke 04 U23: Ahlers – Fröhlich (88. Grinbergs), Lübbers, Brackelmann, Riemer – Hofmann (75. Hempel), Eggert – Candan (83. Firat), Ceka (83. Fontein), Plechaty - Schuler.