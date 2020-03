Gelsenkirchen. Schalkes McKennie fehlten in dieser Saison bisher die Tore. Das hat ihm Trainer Wagner gesagt. Nun kann er sich in Mascarells Rolle profilieren.

David Wagner war so überrascht wie erfreut: Schalkes Trainer bekam nach dem Spiel gegen Hoffenheim Glückwünsche zugesprochen – dafür, dass seine Mannschaft beim 1:1 zum ersten Mal seit vier Wochen wieder ein Tor erzielt hatte. Der bislang letzte Schalker Treffer fiel am 8. Februar, damals traf Ahmed Kutucu beim 1:1 gegen Paderborn. Danach ging Schalke in Mainz (0:0), gegen Leipzig (0:5), in Köln (0:3) und im Pokal gegen Bayern (0:1) viermal leer aus. Insgesamt 407 Minuten ohne Schalker Tor – bis Weston McKennie jetzt gegen Hoffenheim traf.

Mehr Konstanz in neuer Rolle?

Dass McKennie traf, war kein Zufall: Der US-Amerikaner war zumindest in der ersten Halbzeit der beste Mann auf dem Platz, als Sechser trieb er die Mannschaft immer wieder an und war auch mit vier Torvorlagen Schalkes kreativster Kicker. McKennie könnte sich tatsächlich jetzt, da der etatmäßige Sechser Omar Mascarell bis zum Saisonende verletzt ausfällt, in dieser wichtigen Rolle profilieren. Bisher wurde er immer wieder auf verschiedenen Positionen hin- und hergeschoben – vom Innenverteidiger bis zum Zehner hat er auf Schalke schon alles gespielt. Ex-Trainer Domenico Tedesco setzte ihn zeitweise ja sogar im Angriff ein. Die Sechs könnte jetzt für den Rest der Saison seine Heimat werden – vielleicht findet der 21-Jährige in dieser Rolle auch endlich zu mehr Konstanz in seinen Leistungen.

Wagner erwartet vier oder fünf Saisontore von McKennie

Denn: Es ist erst wenige Tage her, da hat auch Trainer David Wagner das stetige „Auf und Ab“ bei McKennies Formkurve thematisiert. Neben guten Spielen, so der Trainer, habe McKennie „auch den einen oder anderen Hänger“ gehabt: „Er ist nicht konstant – da müssen wir ihn, aber auch uns als Gruppe wieder hinbringen“, sagte Wagner vor dem Spiel in Köln.

Auch unter vier Augen hatte er den US-Boy darauf hingewiesen, verriet Wagner nach dem Spiel gegen Hoffenheim: „Wir haben darüber geredet, dass er noch kein Tor geschossen hat in dieser Saison und dass er eigentlich für vier oder fünf Tore pro Saison gut ist.“ Für die US-Nationalmannschaft erzielte der gebürtige Texaner sechs Tore in 19 Länderspielen, wenn auch oft gegen deutlich schwächere Gegner.

Jetzt hat McKennie seinen ersten Schalke-Treffer in dieser Saison eingelöst – neun Spiele bleiben ihm noch, um sich als Sechser weiter zu profilieren.