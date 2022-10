Schalkes Ziel bis zur Pause: Das fordert Schröder von Kramer

Gelsenkirchen. Noch acht Pflichtspiele stehen für Schalke 04 bis zur WM-Pause ab Mitte November auf dem Kalender. Was Sportdirektor Rouven Schröder erwartet.

Am Samstag ist in der Gelsenkirchener Arena gute Laune, und das elf Stunden lang. Die Stars der Schlager-Szene kommen in die Stadt und werden vor Zehntausenden über Liebe, Glück und gute Laune singen. "Ole auf Schalke" heißt die Veranstaltung. 81 Kilometer entfernt treten die Profis des FC Schalke 04 auf - dass sie einen vergnügten Nachmittag im Spiel bei Bayer Leverkusen (15.30 Uhr/Sky) erleben, ist eher unwahrscheinlich.