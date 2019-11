Sinsheim. Sebastian Rudy erinnert sich an sein Gastspiel auf Schalke und seine neue Perspektive: "Jetzt, wo ich Vater bin, sehe ich die Dinge anders."

Sebastian Rudy: Familie half durch schwere Zeit auf Schalke

Die Rolle als Vater hat den Blick von Nationalspieler Sebastian Rudy auf sein Leben als Fußballprofi verändert. "Jetzt, wo ich Vater bin, sehe ich Dinge ganz anders. Ich weiß noch mehr, was im Leben wirklich wichtig ist", sagte der 29-Jährige von 1899 Hoffenheim der "Welt am Sonntag". Die Familie habe ihm auch geholfen, seine schwierige Zeit beim FC Schalke 04 zu überstehen. "Jedes Mal, wenn ich nach Hause gekommen bin und meiner Frau und meinem Sohn in die Augen geschaut habe, hat das etwas mit mir gemacht. In diesen Momenten spüre ich, was mir guttut und was im Leben besonders wichtig ist", sagte Rudy. (dpa)