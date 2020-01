Serdar nach Schalke-Tor: Darum habe ich nicht abgespielt

Es waren nur zwei, drei Sekunden - aber sie wirkten wie zwei, drei Minuten... 48 Minuten waren im Fußball-Bundesligaspiel zwischen Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach gerade rum, es stand noch 0:0, als S04-Zugang Michael Gregoritsch auf der linken Seite in Strafraumnähe den Ball bekam. Gregoritsch sah genau, wie sich Suat Serdar in seine Richtung bewegte und spielte einen präzisen Querpass.

Und Serdar kam an den Ball. Er lief ein, zwei Meter, fast bis zur Strafraumgrenze und wartete. Und wartete. Und wartete. Gefühlt eine Ewigkeit. Dann holte er aus und schlenzte den Ball ins rechte Eck, unhaltbar für Gladbachs Torwart Yann Sommer. Für Schalke war es das 1:0, am Ende siegte S04 sogar noch mit 2:0 (0:0). Serdar erzielte bereits sein siebtes Tor.

Schalke-Profi Serdar formt beim Torjubel ein Herz

Und er verriet, warum er sich bis zum Torschuss so lange Zeit ließ - er hätte schließlich auch versuchen können, Daniel Caligiuri ins Spiel zu bringen. „Cali“ war nämlich auf der rechten Seite mitgelaufen. „Ich habe gewartet, was der Verteidiger macht, ob er mich angreift oder versucht, Cali zuzumachen. Er hat Cali zugemacht, also habe ich geschossen. Und ich wollte den Ball genau dahin haben“, erzählte Serdar gut gelaunt nach dem Spiel. Beim Torjubel formte er ein Herz und zeigte es Richtung Tribüne - es war für seine Familie.

Mit der Leistung seiner Teamkollegen war Serdar hochzufrieden. „Das war eine klasse Teamleistung von der gesamten Mannschaft. Man hat gemerkt, dass wir jeden einzelnen Zweikampf gewinnen wollten. Und so kann auch jeder glänzen“, sagte Serdar. Er selbst wurde oft gefoult, musste während der ersten Halbzeit einmal lange behandelt werden.

Schalke: Serdar ist bereit für die Bayern

Die kleine Verletzung ist auch der Grund, weshalb er bereits in der 74. Minute ausgewechselt werden musste. „Seit diesem Schlag in der ersten Halbzeit ist die Wade zu“, erzählte Serdar nach dem Spiel, wurde aber direkt kämpferisch: „Das kriegen wir aber schon hin. Am Samstag bin ich wieder bereit.“

Das ist auch nötig, denn die Reise geht zum Rekordmeister FC Bayern München (25. Januar, 18.30 Uhr/Sky).