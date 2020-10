Serdars Verletzung kein Zufall: Was lief auf Schalke schief?

Es lief die 21. Minute im Spiel bei RB Leipzig, 0:0 stand es noch im Bundesligaduell zwischen dem Favoriten und dem krassen Außenseiter FC Schalke 04. Am Mittelkreis kam es zu einem harmlosen Zweikampf. Beteiligt: Schalkes Suat Serdar. Er machte einen unglücklichen Ausfallschritt - und sofort zwickte der rechte Oberschenkel. Serdar, gerade nominiert für die Nationalmannschaft, legte sich auf den Rasen und wusste sofort: Das war‘s. Für dieses Spiel, für die kommende Länderspielreise, womöglich für ein paar Wochen.

Für den neuen Trainer Manuel Baum war das besonders bitter, Serdar soll einer seiner wichtigsten Spieler werden. „Ich hatte das Gefühl, nach ein paar Minuten konnten wir die Achter und Zehner der Leipziger etwas besser verteidigen, da war der Suat sehr entscheidend“, sagte Baum. In der Anfangsphase hatte er sehr oft das Gespräch mit dem 23-Jährigen gesucht. Mit Serdars Auswechslung folgte eine Änderung der Strategie: Talent Can Bozdogan kam ins Spiel, im Mittelfeld kam es zu Verschiebungen - und die Ordnung ging verloren. Ohne Serdar ging Schalke unter - ein Zufall war das an diesem Abend nicht.

Folgenschwere Fehleinschätzung

Doch war es ein Zufall, dass sich Serdar so früh verletzt hatte? Wohl eher eine folgenschwere Fehleinschätzung. Vor zwei Wochen musste er im Auftaktspiel beim FC Bayern München (0:8) ebenfalls wegen einer Verletzung ausgewechselt werden - auch am rechten Oberschenkel. Anderthalb Wochen hatte er mit dem Training ausgesetzt, noch am Mittwoch traute er sich das Trainingsspiel nicht zu. Auch am Donnerstag, so sagte es Trainer Baum, habe er Serdar die Verletzung angemerkt.

Genaue Diagnosen und geplante Ausfallzeiten verkünden die Schalker nicht mehr öffentlich - wie diese Redaktion erfuhr, gingen sie aber ursprünglich davon aus, dass Serdar auch in Leipzig pausieren müsste. Doch am Tag vor dem Spiel meldete er sich fit. „Natürlich habe ich mit der medizinischen Abteilung gesprochen - und auch mit Suat selber. Und alle haben Grünes Licht gegeben“, erklärte Baum. Und wenn einer wie Serdar fit sei, würde er auch spielen.

Baum: "Total ärgerlich"

Nun muss Baum vorerst auf den Mittelfeldspieler verzichten, der mit dick bandagiertem Oberschenkel und schmerzverzerrtem Gesicht in die Kabine humpelte. „Das ist total ärgerlich, dass das passiert ist“, sagte Baum abschließend. Eins dürfte klar sein: Über diese Verletzung wird bei den Königsblauen noch zu reden sein.