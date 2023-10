Sky-Experte zerlegt Schalke, Timo Baumgartl schlägt Alarm - "Abstiegskampf"

Schalke und Timo Baumgartl liegen am Boden. In Karlsruhe gab es eine 0:3-Klatsche.

Karlsruhe. Der FC Schalke 04 hat auch das erste Spiel unter dem neuen Trainer Karel Geraerts verloren. Nach dem Spiel schlägt Timo Baumgartl Alarm.

Auch Karel Geraerts kann keine Wunder vollbringen. Das mussten die Fans des FC Schalke 04 am Sonntagnachmittag leidvoll eingestehen. Die Knappen verloren beim Karlsruher SC verdient mit 0:3 und stehen weiterhin auf einem Abstiegsplatz der 2. Liga - mit nun fünf Punkten Rückstand auf Platz 15. Innenverteidiger Timo Baumgartl weiß, was die Stunde geschlagen hat. "Wir sind im Abstiegskampf. Das muss man klar sagen", sagte er nach dem Spiel bei Sky.

Es war ein Spiel, in dem Schalke erneut viel vermissen ließ. Die Intensität fehlte, die von Geraerts geforderte Siegermentalität ohnehin. In der ersten Halbzeit kam der S04 kaum ins Spiel. "Wir waren die schlechtere Mannschaft und der KSC geht vollkommen verdient mit 2:0 in die Pause", sagte Baumgartl. "Das war nichts auf dem Platz. Der KSC hat uns an die Wand gespielt. Wir sind nicht nach vorn gekommen. Das ist nicht zu erklären." Auch Sky-Experte Torsten Mattuschka war desilosoniert. "Das war nichts, in allem nichts. Die Truppe muss sich Gedanken machen, wie sie da unten raus kommen will."

Schalke-Trainer Karel Geraerts sah auch positive Dinge

Schalkes neuer Trainer wollte nicht zu sehr die negativen Dinge am Sky-Mikrofon ansprechen, sagte aber, dass ihm die Intensität beim Verteidigen gefehlt habe. Er habe aber auch Möglichkeiten gesehen, Tore zu erzielen. So etwa, als Bryan Lasme in der ersten Halbzeit allein auf das Karlsruher Tor zulief, seinen Abschluss aber verzog. Fast im Gegenzog kassierte Ralf Fährmann, der unter Geraerts wieder in den Kasten rückte, seinen zweiten Gegentreffer des Tages.

Sky-Moderator Torsten Mattuschka sieht Schalke in akuter Abstiegsgefahr. Foto: firo

Die Fans des FC Schalke 04 reagierten entsprechend frustriert, stellten die Unterstützung noch vor der Pause sein. Nach dem Spiel gab es gefrustete und lautstarke Ansagen des Vorsängers der Ultras Gelsenkirchen an die Mannschaft. Diese haben wohl auch den neuen Trainer beeindruckt. "Das ist das Leben der Fans. Und es muss auch unser Leben sein", sagte Geraerts. "Wir müssen kämpfen und dran glauben"

Baumgartl hatte Verständnis für den Frust der mitgereisten Anhänger. "Die Fans unterstützen und unfassbar. Und wir bekommen nichts auf den Platz. Es war zu wenig, viel zu wenig", sagte der unter Thomas Reis noch suspendierte Innenverteidiger. "Wir müssen bis zum Winter Punkte sammeln."

Schalke: Sky-Experte Mattuschka erinnert an Arminia Bielefeld

Das ist bitter nötig, sonst droht Schalke auch der Abstieg aus der zweiten Klasse. Sky-Experte Mattuschka fühlte sich bei Schalkes derzeitigen Auftritten sogar an Arminia Bielefeld erinnert. "Da hatte auch keiner daran geglaubt, dass sie absteigen könnten", sagte er. Trotzdem führte der Weg der Arminen in die 3. Liga. "Bei Schalke müssen alle wach werden, sonst droht ein bitteres Ende."

