So bewertet Schalke-Torwart Alexander Nübel die Corona-Krise

Gelsenkirchen. Schalke-Torwart Alexander Nübel wird ab der kommenden Saison für die Bayern spielen. In einem Blog spricht er von den Helden des Corona-Alltags.

„Kriseneinblick von Alex Nübel, FC Schalke 04“, lautet der Titel des Blogs, den Stefan Backs (55), der Berater des Torwarts des Fußball-Bundesligisten, auf seiner Internet-Seite veröffentlicht hat. „In der jetzigen Zeit gibt es weitaus wichtigere Dinge als Fußball. Die Helden des Corona-Alltags sollten ganz klar im Vordergrund unserer Wahrnehmung stehen“, schreibt der 23-Jährige dort, der zur kommenden Saison zum FC Bayern München wechseln wird.

Seinen Dank spricht Alexander Nübel vor allem Ärzten, Krankenschwestern, Pflegepersonal und allen aus, „die sonst noch tatkräftig mit anpacken: Sie alle können nicht genug Anerkennung für ihren Einsatz bekommen. Die Gesundheit aller und insbesondere der gefährdeten Personengruppen steht momentan an erster Stelle“.

Alex Nübel: „Es war vollkommen richtig, die aktuelle Saison zu unterbrechen“

Einen Blick auf das momentan (reduzierte) Fußball-Geschehen lässt Alexander Nübel aber nicht aus. „Trotz aller Probleme und Schwierigkeiten möchte ich euch hier und heute einen kleinen Einblick in meinen Alltag zu Zeiten der Corona-Krise geben“, sagt Schalkes Nummer 35. „Es war vollkommen richtig, die aktuelle Saison zu unterbrechen. Die Gesundheit ist Voraussetzung für alle Entscheidungen. Die Unterbrechung der Bundesliga läuft jetzt seit circa vier Wochen. Wie so vieles im Alltag hat sich auch unser Trainingsablauf in dieser Zeit geändert, da wir erst einmal zu Hause bleiben mussten und zudem mitten in der Saison einen Laufplan bekommen haben.“

Weiter schreibt Alex Nübel: „Nach einer Woche haben wir als Mannschaft dann mit Cyber-Training begonnen. Zum Glück können wir mittlerweile wieder auf den Platz. Zwar erst einmal nur zu zweit plus Trainer, aber immerhin dürfen wir schon wieder ein paar Bälle fangen. Da wir keine Spiele mehr haben und auch das Training weniger zeitaufwendig ist, bleibt deutlich mehr Zeit auf der Uhr. Ich habe das Glück, einen Garten zu haben, so dass ich in der Zeit, in der wir das Haus nur verlassen sollten, um Nahrungsmittel zu kaufen, dringende Dinge zu erledigen oder zur Arbeit zu fahren, sinnvoll draußen nutzen konnte. So habe ich mich zum Beispiel dazu entschlossen, meinen Garten innerhalb der ersten Tage auf Vordermann zu bringen.“

Anstrengendes und eintöniges Training im Homeoffice

Das Training im Homeoffice hat Alexander Nübel nur bedingt gefallen. „In erster Linie blieb mir nur, an meiner Ausdauer, Stabilität und Kraft zu arbeiten, was natürlich auf Dauer sehr anstrengend und eintönig wird, vor allem als Torwart“, sagt er. „Da wir seit einer Woche wieder mit sieben Spielern auf den Platz dürfen, kommt so langsam Normalität in den Trainingsalltag, obwohl Spielformen und Zweikämpfe natürlich nicht drin sind, da nach wie vor Abstand eingehalten werden muss.“

Für die Zukunft hofft Alexander Nübel, dass „die Zahl der Erkrankten weltweit langsam abnimmt, damit Normalität und Alltag für jeden von uns wieder in Reichweite kommen“, wie er sagt. „Und damit vielleicht auch irgendwann wieder der Spielbetrieb der Bundesliga.“ (AHa)