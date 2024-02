Gelsenkirchen Im Regionalligaspiel gegen Alemannia Aachen kam es im Parkstadion von S04 zu Verwüstungen der Toilettenanlage. So reagiert Schalke 04.

Über das Spiel selbst redete einen Tag nach dem Aufeinandertreffen in der Regionalliga kaum einer mehr, obwohl es genug dramatische Momente gab und die U23 des FC Schalke 04 gegen Alemannia Aachen am Sonntag in der 98. Minute per Elfmeter das 2:3 hinnehmen musste. Vielmehr waren die Schäden, die Alemannia-Fans im Parkstadion hinterlassen hatten, der Gesprächsstoff.

Die Toiletten im Gästebereich waren betroffen. Spiegel, Fliesen, Türen und sanitäre Einrichtungen wurden mit gelber Farbe und schwarzen Kürzeln verschmutzt, hinzu kamen zahlreiche Aufkleber. Eine Heizung wurde herausgerissen und ein Seifenspender abgefackelt. Auch eine Rauchbombe wurde in den Toilettengang geworfen. Ähnliches hatten die Anhänger der Alemannia zuvor wohl auch schon beim Spiel bei Borussia Mönchengladbach II getan.

Schalke bestätigt die Schäden im Parkstadion

Schalke bestätigte dieser Redaktion am Montag: „Im Rahmen der Regionalligapartie FC Schalke 04 U23 gegen Alemannia Aachen kam es zu Sachbeschädigungen in Teilen der sanitären Anlagen im Bereich des Gästeblocks im Gelsenkirchener Parkstadion. Der FC Schalke 04 wird Anzeige erstatten und gemeinsam mit Alemannia Aachen sowie den zuständigen Behörden an der zügigen Aufklärung der Vorkommnisse arbeiten.“

Insgesamt waren etwa 1.100 Aachener Fans bei der Partie dabei. Und Alemannias Aufsichtsvorsitzender Marcel Moberz war mächtig sauer, als er von den Schäden und der Berichterstattung darüber hörte. „Zwei Halbstarke, deren Daten bekannt sind und die keiner Gruppierung angehören, haben eine Toilette zerlegt. Dadurch steht die Alemannia in einem schlechten Licht dar und die Presse schreibt über ‚die Alemannia Fans‘. Das sind keine Fans. Das sind Vollpfosten, die wir nicht in unserer Fangemeinschaft haben möchten. Da ist jeder Einzelne aufgefordert, solche Aktionen sofort zu unterbinden“, schrieb Moberz in einem Statement auf Facebook. Die Daten seien bekannt, „Rechnungen und Sanktionen werden umgehend umgesetzt“.

