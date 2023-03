FC Schalke 04 So reagiert Schalkes Hauptsponsor auf Ausstiegsgerüchte

Gelsenkirchen. Steigt meinauto.de als Hauptsponsor des FC Schalke 04 aus, wenn der Klub absteigt? Diese Zeitung fragte bei dem Unternehmen nach.

Wer ist in der kommenden Saison Hauptsponsor des FC Schalke 04? So eindeutig ist die Lage nicht – der Online-Neuwagenvertrieb meinauto.de kann im Abstiegsfall aus dem gültigen Vertrag aussteigen. Im Gespräch mit dieser Zeitung weist Fabian Thomas, Sprecher des Unternehmens, Gerüchte zurück, ein Ausstieg aus dem Vertrag stünde dann so gut wie fest.