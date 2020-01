Gelsenkirchen. Schalkes 2:0-Sieg gegen Gladbach: War es „eines der besten Heimspiele der letzten Jahre?“ So falsch ist dieser Gedanke gar nicht. Ein Kommentar.

Solchen Fußball hat man auf Schalke lange nicht gesehen

Schalke-Vorstand Alexander Jobst (46) ist nicht dafür bekannt, die Dinge zu euphorisch zu sehen – noch vor wenigen Wochen sagte er im Interview mit der WAZ: „Ob wir tatsächlich stabil sind, zeigt sich erst, wenn wir auch mal eine schwierige sportliche Situation meistern“. Nach dem Sieg gegen Mönchengladbach stellte aber auch er fest: „Das war eines der besten Heimspiele der letzten Jahre.“ Eine Einschätzung, die durchaus nachvollziehbar ist.

Nach einem halben Jahr unter David Wagner lässt sich festhalten: Schalke spielt definitiv einen besseren Fußball als im Vizemeister-Jahr 2018. Vor zwei Jahren hatte die Mannschaft unter Domenico Tedesco zwar überragend gepunktet, aber nie diesen Fußball gespielt wie jetzt. Schön, offensiv, trotzdem in der Defensive bestens strukturiert – das ist Schalke 2020.

Schalke lebte 2012 bis 2014 von Einzelaktionen der Stars

Die letzte dauerhaft erfolgreiche Schalker Phase liegt länger zurück: Als Schalke von 2012 bis 2014 dreimal hintereinander in die Champions League kam, hatte die Mannschaft mit Spielern wie Raúl (bis 2012), Draxler oder Huntelaar eine sehr viel höhere individuelle Qualität – aber sie lebte damals auch von den Einzelaktionen dieser Könner.

Heute funktioniert Schalke als Mannschaft. Beispiel Sturm: Raman und Gregoritsch sind nicht mit so viel Talent gesegnet wie Raúl oder Huntelaar, aber sie sind perfekt ins Konzept der Mannschaft eingebunden. Beispiel Abwehr: Auch ohne die verletzten Sané und Stambouli zeigt sich kein Qualitätsverlust, weil Kabak und Nastasic auf dem gleichen hohen Level verteidigen. Beispiel Mittelfeld: Suat Serdar ist ein großartiger Mannschaftsspieler, weil er nicht nur über außergewöhnliche Fähigkeiten verfügt, sondern diese auch erstaunlich konstant abruft. Das hätte man sich in früheren Jahren auch von Julian Draxler oder Leon Goretzka gewünscht – hat man aber nie stetig bekommen.

Wozu das auf Schalke in dieser Saison führen kann? Abwarten. Erstmal schön, dass die Mannschaft zumindest schon wieder in der Lage ist, ein so gutes Heimspiel wie das gegen Borussia Mönchengladbach zu zeigen.