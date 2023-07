Spieler der Saison: Das sagt Schalkes Henning Matriciani

Gelsenkirchen. Henning Matriciani hat sich im vergangenen Jahr in die Herzen der Schalke-Fans gespielt. Sie wählten ihn dementsprechend zum Spieler der Saison.

Durch beherzten Einsatz und leidenschaftliche Spielweise hat sich Henning Matriciani in die Herzen des Schalker Publikums gespielt. Beim traditionellen Schalke-Tag, zu dem insgesamt 50.000 Fans bei Regenwetter strömten, wurde der Abwehrspieler jetzt geadelt.

Bei der vom Schalker Fan-Club Verband (SFCV) durchgeführten Wahl zum Spieler der Saison landete Matriciani auf dem ersten Platz und tritt damit die Nachfolge von Simon Terodde an. Der frischgebackene Schalker Kapitän hatte die Wahl im Sommer 2022 gewonnen, nachdem er die Königsblauen mit über 30 Treffern zurück in die Bundesliga geballert hatte.

Das sagt Schalkes Matriciani zu seiner Wahl

Nun also Matriciani. „Die Art und Weise, wie ich Fußball spiele, kommt hier gut an. Insbesondere mit den Fans im Rücken macht es riesengroßen Spaß“, meinte der 23-Jährige, der vor wenigen Wochen seinen Vertrag bei den Königsblauen vorzeitig bis zum 30. Juni 2026 verlängerte. „Als Klub freuen wir uns darüber, wie sehr sich Henning in den vergangenen zwei Jahren entwickelt hat. Wir sind überzeugt davon, dass er auch in den kommenden Jahren ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft sein wird – auf und neben dem Platz“, meinte Sportvorstand Peter Knäbel nach der Vertragsunterzeichnung von Henning Matriciani.

Schalkes Trainer Thomas Reis schätzt am Verteidiger die „herausragende Einstellung, Vielseitigkeit und Geschwindigkeit“ und sagt: „Wir werden noch viel Freude an ihm haben.“ Matriciani hatte sich vor wenigen Wochen in den Kader der Deutschen U21-Nationalelf für die Europameisterschaft in Georgien und Rumänien gekämpft. Matriciani musste allerdings mit dem DFB als Gruppenletzter vorzeitig die Segel streichen.

Matriciani spielte bei der U21-EM für Deutschland

In zwei von drei Gruppenspielen zählte der Schalker Verteidiger zur Deutschen Stammformation. Vor dreieinhalb Jahren spielte Matriciani noch in der Regionalliga West beim SV Lippstadt. Über Schalkes U23 kämpfte er sich bis zu den königsblauen Profis hoch – und darf sich nicht zuletzt wegen seiner vielseitigen Verwendbarkeit und seines Kämpferherzes auch Einsatzchancen für den Zweitliga-Start gegen den Hamburger SV ausrechnen.

