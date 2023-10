Kommentar Steigt Schalke in die 3. Liga ab? Die Gefahr ist real und groß

Essen. Schalke präsentiert sich auch unter dem neuen Trainer Karel Geraerts in einem desolaten Zustand. Die Lage wird immer bedrohlicher. Ein Kommentar.

Karel Geraerts konnte einem leidtun, wie er da an der Seitenlinie des Karlsruher Wildparkstadions stand und hilflos mitansehen musste, wie seine Mannschaft 0:3 unterging. Da dürfte dem Belgier so richtig bewusst geworden sein, worauf er sich da eingelassen hat. Erinnern wir uns doch mal zurück. Als Geraerts vor gut zwei Wochen als neuer Schalke-Trainer präsentiert wurde, berichtete er, wie er am TV ein Spiel seiner neuen Mannschaft sah: „Nach 10, 15 Minuten habe ich zu meiner Frau gesagt: Ich sehe hier großes Potenzial“.