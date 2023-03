Schalkes Taycan Etcibasi feiert in Florenz seinen Treffer zum deutschen 1:1-Ausgleich gegen Italien.

FC Schalke 04 Top-Einzelaktion: Schalke-Talent Etcibasi trifft in Italien

Florenz. 1:1 in Italien. Trainer Michael Prus bietet zwei Talente des FC Schalke 04 in Florenz in der Startelf der deutschen U-16-Nationalmannschaft auf.

Zum Auftakt ihrer Italien-Reise haben die U-16-Fußballer Deutschlands am Freitag ein 1:1 (1:1) erreicht. Für die Mannschaft von Trainer Michael Prus trug sich ein Talent des FC Schalke 04 – Taycan Etcibasi aus dem U-17-Bundesligateam der Königsblauen, das im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft steht und dort auf den DSC Arminia Bielefeld trifft – in die Torschützenliste ein.

Der 15-jährige Schalker Mittelstürmer, der 2018 von Borussia Dortmund nach Gelsenkirchen gekommen ist, glich in Florenz nach einer tollen Einzelaktion in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit aus. Kurz zuvor, in der 42. Minute, waren die Italiener durch Mattia Mosconi von Inter Mailand mit 1:0 in Führung gegangen.

DFB-Trainer Michael Prus bietet zwei Schalker in seiner Startelf auf

Michael Prus, der ehemalige Profi des FC Schalke 04, hatte Taycan Etcibasi ebenso wie Ben Weber aus dem U-16-Westfalenligateam der Königsblauen in seiner Startelf aufgeboten. Beide spielten 90 Minuten durch und erlebten eine sehr muntere Paarung. Für beide Mannschaften boten sich in der zweiten Halbzeit Möglichkeiten, die Begegnung für sich zu entscheiden.

„Es war ein schweres Spiel gegen einen guten Gegner“, sagte der 55-jährige Michael Prus nach dem Schlusspfiff in Florenz auf dfb.de. „Wir haben in der ersten Halbzeit nicht so richtig ins Spiel gefunden. Danach haben wir es viel besser gemacht und uns das Unentschieden verdient. Ich kann mit dem 1:1 gut leben.“

Deutschlands U-16-Auswahl trifft am Montag erneut auf Italien

Den zweiten Test gegen Italien bestreitet die U-16-Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes am kommenden Montag (27. März). Die Partie im zu Pisa gehörigen Badeort Tirrenia wird um 11 Uhr angepfiffen.

Nach den Auswärtsspielen in Italien stehen für das Prus-Team wieder zwei Begegnungen vor eigenen Fans an. Gegner am 25. (Donnerstag) und 28. Mai (Pfingstsonntag) wird dann Frankreich sein. (AHa/dfb.de)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04