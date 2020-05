München. Sepp Maier sieht beim FC Bayern keine guten Chancen für Alexander Nübel. Er rät dem Torwart zu einer Leihe zu Schalke 04.

Bayern Münchens Fußball-Torwart-Legende Sepp Maier hat seinem ehemaligen Klub dazu geraten, Neuzugang Alexander Nübel an seinen aktuellen Verein Schalke 04 auszuleihen. „Er muss spielen, ist zu schade für die Ersatzbank. Ausleihen wäre eine Option - am besten an den FC Schalke 04. Dort kennt er das Umfeld und die Mannschaft“, sagte der 76-Jährige im Interview mit Sportbuzzer.

Laut Maier gebe es für Nübel kein Vorbeikommen an Manuel Neuer. „Bei Manuel wissen die Bayern, woran sie sind und was sie an ihm haben: einen Weltklasse-Torhüter, auch mit seinen 34 Jahren. Den behalte ich, das Pfund will ich doch nicht verlieren.“ Das Alter wäre für den Rekordspieler der Bayern ohnehin kein Kriterium „sondern allein die Leistungsfähigkeit.“

Dass Nübel auf Schalke allerdings tatsächlich zu regelmäßigen Einsätzen kommen könnte, scheint alles andere als sicher. Zu Beginn der Rückrunde nahm S04-Trainer David Wagner den ehemaligen U21-Nationalkeeper aus dem Tor. Sein Teamkollege Markus Schubert bekam zuletzt den Vorzug. In einem Interview mit der Sport Bild betonte der Coach zuletzt, dass sich an dieser Rangordnung auch zum Restart der Bundesliga nichts ändern wird. (sid/fs)