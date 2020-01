Essen. Der ehemalige Schalker Donis Avdijaj ist vereinslos. Der türkische Erstligist Trabzonspor hat den Vertrag mit dem Offensivspieler aufgelöst.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ex-Schalker Avdijaj scheitert bei Trabzonspor - Vertrag aufgelöst

"Ich bin gekommen, um mich zu beweisen und zu zeigen." Das waren die Worte von Donis Avdijaj bei seiner Vertragsunterschrift beim türkischen Erstligisten Trabzonspor im Juni 2019. Sieben Monate später ist das bereits wieder Makulatur. Der Vertrag des 23-Jährigen wurde aufgelöst.

Wie so häufig in der Vergangenheit, fand Avdijaj auch in der türkischen Hafenstadt nicht sein Glück. Zu Saisonbeginn kam er in der Regel noch zu seinen Einsätzen, doch je länger die Hinserie lief desto weniger setzte der Tabellendritte der Süperlig auf den Kosovo-Deutschen. Nur vier Minuten sprangen in den vergangenen sieben Spielen heraus, Avdijaj rückte mehr und mehr aufs Abstellgleis.

Ausstiegsklausel über 49 Millionen Euro auf Schalke

Seinen einzigen Treffer im Trabzonspor-Trikot erzielte er am 23. September bei der 1:2-Niederlage bei Sivasspor. In der Europa League kam Avdijaj immerhin in allen sechs Spielen zum Einsatz, seine Mannschaft schied aber chancenlos mit nur einem Zähler in der Gruppe mit dem FC Getafe, FC Basel und FK Krasnodar aus.

In der Jugend beim FC Schalke 04 galt Avdijaj als Riesentalent. In der U17-Bundesliga schoss er in einer Saison 44 Tore in 25 Spielen, S04 stattete ihn mit einem Profivertrag aus, die Ausstiegsklausel betrug 49 Millionen Euro. Doch neben schwacher Leistungen kamen immer wieder Eskapaden dazu. Avdijaj soll unter anderem an einem illegalen Straßenrennen beteiligt gewesen sein.

Avdijaj könnte auf Daniel Stendel treffen

Nach Leihen zu Sturm Graz und Roda Kerkrade, landete er bei Willem II Tilburg und schließlich in Trabzon. Doch wie geht es nun weiter? Womöglich könnte der Weg nach Schottland führen - genauer gesagt in die Hauptstadt Edinburgh. Wie die Edinburgh Evening News berichten, haben die Hearts of Midlothian Interesse an Avdijaj, der vier Einsätze für die kosovarische Nationalmannschaft absolvierte. Beim Tabellenschlusslicht der schottischen Premier League ist seit einigen Wochen Daniel Stendel Trainer.