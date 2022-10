Trainerfrage beschäftigt Schalke: Warum die Suche problematisch wäre

Gelsenkirchen. Vorerst darf Frank Kramer als Trainer auf Schalke weitermachen. Der Druck bleibt jedoch groß, eine Trainersuche würde der Klub gerne vermeiden.

Viel Zeit, um mal durchzuatmen, bleibt für die Fußballer von Schalke 04 aktuell nicht. Auch am Sonntag schwitzten die Profis auf dem Trainingsplatz – der sonst übliche Ruhetag zwei Tage nach einem Bundesligaspiel musste diesmal ausfallen. Mit der Leistung bei der 0:3-Heimniederlage gegen die TSG Hoffenheim am Freitag hatte das allerdings nichts zu tun, sondern mit der kurzen Vorbereitungszeit auf die kommende Partie. Schon am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) steht das nächste Pflichtspiel gegen die Hoffenheimer an, diesmal auswärts im DFB-Pokal.